Trabajar durante varias horas bajo el sol puede incrementar el riesgo de deshidratación, agotamiento físico y golpes de calor, una condición que, en casos graves, puede poner en peligro la vida de las personas.

Policías, periodistas de campo, repartidores, vendedores y trabajadores de construcción se encuentran entre las ocupaciones más expuestas a las altas temperaturas debido a las características de sus actividades laborales.

Romy Mayta, médica especialista en salud ocupacional de B. Braun, explica que el riesgo aumenta según la intensidad del esfuerzo físico, las condiciones ambientales y el tiempo de exposición al calor.

MTPE establece medidas para proteger a los trabajadores ante altas temperaturas

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó, mediante la Resolución Ministerial N.° 341-2026-TR, el Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el Fenómeno El Niño.

La norma, publicada el 1 de noviembre de 2026, contempla medidas preventivas frente al estrés térmico, como garantizar la hidratación, habilitar zonas de descanso con sombra y organizar ciclos de trabajo y descanso según las exigencias de cada actividad.

Cinco recomendaciones para prevenir golpes de calor durante el trabajo

Para reducir los riesgos asociados a la exposición prolongada a las altas temperaturas, se recomienda adoptar las siguientes medidas:

1. Hidratarse con frecuencia

Beber agua regularmente, incluso cuando no se tenga sensación de sed, ayuda a prevenir la deshidratación durante las actividades físicas bajo el sol.

2. Realizar pausas en lugares frescos

Aprovechar los descansos para permanecer en espacios ventilados o con sombra. Refrescar el rostro y el cuello también puede ayudar a disminuir la acumulación de calor corporal.

3. Reducir el esfuerzo físico durante las horas de mayor calor

Disminuir el ritmo de las tareas más exigentes y evitar esfuerzos físicos prolongados, especialmente durante los periodos de temperaturas elevadas.

4. Utilizar ropa adecuada

Cuando las condiciones laborales lo permitan, utilizar prendas ligeras, transpirables y de colores claros, así como sombreros de ala ancha. Estas medidas no deben reemplazar los equipos de protección personal obligatorios.

5. Reconocer las señales de alerta

Los mareos, dolores de cabeza, náuseas, calambres y la debilidad intensa pueden indicar agotamiento por calor. Ante estas molestias, se debe suspender la actividad, buscar un lugar fresco e hidratarse si la persona está consciente y puede beber con normalidad. Se debe buscar atención médica si los síntomas persisten o empeoran.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

La especialista advierte que la confusión, las convulsiones y la pérdida del conocimiento son señales de emergencia que requieren atención médica inmediata.

Ante la sospecha de un golpe de calor, se recomienda actuar de la siguiente manera:

Llamar inmediatamente al Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), al 106.

Trasladar a la persona a un lugar fresco y con sombra, si es seguro hacerlo.

Retirar el exceso de ropa para facilitar el enfriamiento.

Enfriar el cuerpo inmediatamente con agua fría, paños húmedos y ventilación.

No administrar líquidos si la persona está confundida, inconsciente, presenta convulsiones o tiene dificultades para tragar.

Continuar enfriando a la persona mientras llega la asistencia médica.

El golpe de calor constituye una emergencia médica potencialmente mortal, por lo que no se debe esperar a que los síntomas desaparezcan para solicitar ayuda.