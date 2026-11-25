El presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdos, inauguró ayer CADE Ejecutivo 2026 con un discurso que llevó un pedido a los empresarios y a los líderes políticos para transformar los extraordinarios recursos que tiene el país y compartir la prosperidad que se tiene con un mayor número de peruanos.

“Hemos aprendido a construir empresas capaces de competir en el mundo, pero aún no hemos logrado construir un país donde todos puedan competir en igualdad de oportunidades”, precisó.

Dijo que “quizá lo más preocupante es que corremos el riesgo de acostumbrarnos a una informalidad que es para muchos ciudadanos la única alternativa para salir adelante”.

En ese sentido,refirió que “no podemos acostumbrarnos y menos resignarnos a que la desigualdad de oportunidades sea una característica de nuestra identidad nacional”.

Éxito

Galdos, haciendo hincapié en el lema de CADE Ejecutivo 2026 “Unidos para Avanzar”, señaló que estar unidos no significa pensar igual ni renunciar, significa reconocer que hay propósitos comunes que son superiores a nuestras diferencias. “Unirnos significa abandonar la cómoda costumbre de atribuir a otro la responsabilidad porque no funciona”, precisó.

Enseguida dijo que se necesita líderes capaces de convertir las aspiraciones en decisiones, las decisiones en resultados.

“Vivimos un momento en el que necesitábamos recuperar la confianza, fortalecer nuestras instituciones, avanzar acuerdos en torno a los objetivos que trascienden la cultura”, anotó.

Refirió que no es suficiente construir una empresa exitosa para considerarse líderes empresariales comprometidos con el país, que se necesita contribuir con el bienestar de la sociedad.