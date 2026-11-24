Bajo el lema “Unidos para Avanzar”, hoy se inaugura la 64° edición de CADE Ejecutivos que busca de unir a empresarios, autoridades regionales, academia y sociedad civil para construir acuerdos y movilizar acciones concretas que permitan cerrar brechas y acelerar el desarrollo del país desde sus regiones.

Durante tres días, líderes empresariales, autoridades y especialistas nacionales e internacionales se reunirán para debatir los principales desafíos del país y plantear propuestas en torno al crecimiento, la inversión, la descentralización, la competitividad y la inteligencia artificial.

Participarán el ministro de Economía, Elmer Cuba, y el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

El Centro de convenciones Plaza Yanahuara de la Ciudadela de Salud Infantil “Virgen de VIDAWASI” Urubamba, Cusco, será sede, desde esta tarde hasta el jueves próximo, de la cita empresarial en la que se presentarán autoridades del Poder Ejecutivo y de la regiones.

Será inaugurada por Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, asociación privada que organiza CADE Ejecutivo.

Según IPAE Acción Empresarial, el programa de este año desplegará cuatro bloques estratégicos orientados a impulsar el avance del país: la necesidad de unirnos, crecer desde las regiones, crecer en el mundo global y avanzar unidos.

Reformas

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, señaló que CADE Ejecutivo debe ser el punto de partida para impulsar reformas que Perú necesita con urgencia para fortalecer su competitividad, atraer inversiones y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Dijo esperar que la presidenta Keiko Fujimori “presente durante el foro un diagnóstico transparente de la situación económica e institucional del país, así como una hoja de ruta con compromisos concretos para mejorar la eficiencia del Estado y recuperar su capacidad de inversión”.

Refirió que una de las prioridades debe ser reducir del gasto corriente y la optimizar el aparato público para liberar recursos que permitan financiar proyectos de infraestructura, cerrar brechas sociales y promover el desarrollo económico en todo el territorio nacional.

El representante de la CCL indicó que la sostenibilidad de las finanzas públicas pasa por una gestión más eficiente de los recursos del Estado, acompañada de reformas que permitan mejorar la productividad del sector público y acelerar la ejecución de inversiones.