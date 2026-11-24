El obispo de la Diócesis de Tacna y Moquegua, monseñor Marco Cortez Lara, informó sobre el encuentro que sostuvo con el Papa León XIV, quien le pidió que no dejaran de rezar por él. “Le dije que siempre rezamos por usted en la Diócesis de Tacna y Moquegua, y me dio su bendición para todos ustedes”, relató.

Durante el encuentro, el Santo Padre bendijo la imagen de San José Peregrino, patrono de los migrantes y refugiados, que llamó especialmente su atención por su tamaño y belleza. El pontífice preguntó dónde sería colocada, a lo que el obispo respondió que estaba destinada a un futuro santuario cuya construcción espera hacer realidad. Ante ello, el papa le expresó su confianza en que el proyecto se concretaría.

Obispo de Tacna y Moquegua Marco Antonio Cortez Lara. (Foto: Correo)

Patrono de los migrantes

Monseñor explicó que San José es patrono de todos nosotros, porque también somos peregrinos en esta vida. Se colocó una urna para recibir los aportes voluntarios de la población, para construir el santuario en un terreno de dos hectáreas, ubicado al costado de la casa de las religiosas carmelitas, en Calana.

Se impulsará la devoción a San José Peregrino para acercarla especialmente a las personas migrantes. Para ello, se proyecta elaborar imágenes de menor tamaño que podrán ser adquiridas por los fieles, destinándose los fondos recaudados a la construcción del santuario. También se pondrá una canastilla para que pongan sus intenciones personales.