La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) informó que, hasta la noche de este lunes 23 de noviembre, 95 puertos del litoral peruano permanecen cerrados a causa de los oleajes anómalos.

Según el Aviso Especial N.º 50-26 de la DHN, los oleajes anómalos continuarán afectando todo el litoral peruano hasta el viernes 27 de noviembre. Por ello, conoce el pronóstico y las zonas restringidas en la siguiente nota, a fin de tomar las precauciones necesarias.

De acuerdo con el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), 31 puertos permanecen abiertos y otros 95 están cerrados. De estos últimos, 28 se ubican en el litoral norte, 50 en la zona centro y 17 en el sur. A continuación, se presenta el detalle de los puertos afectados:

Litoral norte : Muelle Carga Liquida Petroperú, Terminal Multiboyas Punta Arenas, Terminal Multiboyas Negritos, Muelle Hibrido Mu2, Caleta Lobitos, Caleta San Pablo, Puerto Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yeti y San Pedro), Puerto Bayóvar, Caleta Chullillache, Caleta Matacaballo, Caleta Constante, Caleta Las Delicias, Caleta Parachique, Caleta Puerto Rico, Puerto Paita, Caleta Colán, Caleta Tierra Colorada, Caleta Yacila, Caleta La Islilla, Caleta Tortuga,Terminal Multiboyas, Caleta San José, Puerto Pimentel, Caleta Santa Rosa, Puerto Eten, Terminal Multiboyas Eten y Terminal Multiboyas.

: Muelle Carga Liquida Petroperú, Terminal Multiboyas Punta Arenas, Terminal Multiboyas Negritos, Muelle Hibrido Mu2, Caleta Lobitos, Caleta San Pablo, Puerto Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yeti y San Pedro), Puerto Bayóvar, Caleta Chullillache, Caleta Matacaballo, Caleta Constante, Caleta Las Delicias, Caleta Parachique, Caleta Puerto Rico, Puerto Paita, Caleta Colán, Caleta Tierra Colorada, Caleta Yacila, Caleta La Islilla, Caleta Tortuga,Terminal Multiboyas, Caleta San José, Puerto Pimentel, Caleta Santa Rosa, Puerto Eten, Terminal Multiboyas Eten y Terminal Multiboyas. Puertos cerrados en el litoral sur : Caleta Atico, Caleta La Planchada, Caleta Quilca, Puerto Matarani (Muelle Ocean Fish), Terminal Portuario Tisur (Muelle “C”), Terminal Multiboyas Mollendo, Caleta El Faro, Terminal Multiboyas Monte Azul, Terminal Portuario Tisur (Muelle “F”), Muelle Enapu, Muelle Spcc (Patio Puerto), Muelle Engie, Caleta Morro Sama, Caleta Vila Vila, Muelle Fiscal Ilo, Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo y Punta Picata.

: Caleta Atico, Caleta La Planchada, Caleta Quilca, Puerto Matarani (Muelle Ocean Fish), Terminal Portuario Tisur (Muelle “C”), Terminal Multiboyas Mollendo, Caleta El Faro, Terminal Multiboyas Monte Azul, Terminal Portuario Tisur (Muelle “F”), Muelle Enapu, Muelle Spcc (Patio Puerto), Muelle Engie, Caleta Morro Sama, Caleta Vila Vila, Muelle Fiscal Ilo, Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo y Punta Picata. Puertos cerrados en el litoral centro: Caleta Santa, Caleta Coishco, Puerto Chimbote, Terminal Multiboyas Chimbote, Terminal Portuario Chimbote Muelle N° 1 y Muelle N° 2, Muelle Portuario Sider “C”, Puerto Samanco, Puerto Casma, Caleta El Dorado, Caleta Los Chimus Caleta Tortugas, Caleta La Gramita, Caleta Culebras, Puerto Huarmey, Punta Lobitos, Terminal Multiboyas Paramonga, Puerto Chico, Puerto Supe, Caleta Vidal, Puerto Huacho, Caleta Carquín, Caleta Vegueta Puerto Chancay (Bahía), Terminal Multiboyas Bpo, Muelle 1 (TPMC), Muelle 2 (TPMC), Muelle 3 (TPMC), Muelle 4 (TPMC), Puerto Cerro Azul, Puerto Tambo de Mora, Caleta San Andrés, Caleta La Puntilla, Caleta Lagunillas, Caleta Laguna Grande, Caleta Nazca, Puerto San Nicolás, Puerto San Juan, Caleta Lomas, Caleta Sagua, Caleta Tanaka, Caleta Chala, Caleta Puerto Viejo, Bahía Ancon, Zona Norte “A” (Pampilla 1, Pampilla 2 Y Pampilla 3), Zona Norte “B” (Solgas y Pure Biofuels), Zona Norte “C” (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas), Zona Centro (Bahía Callao (Rada Interior y Exterior) y Muelle Grau), Zona Sur (Multiboyas Conchan y Muelle Unacem Lima), Bahía Chorrillos y Bahía Pucusana.

Actualización | 🌊 @MGP_DICAPI informa que 95 puertos se encuentran cerrados en el litoral peruano, según actualización de hoy 23/11. Del total de puertos cerrados, 28 corresponden al litoral norte, 50 al litoral centro y 17 al litoral sur. https://t.co/gO9vitgh4R — COEN - INDECI (@COENPeru) November 24, 2026

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a las autoridades regionales y locales, así como a las capitanías de puerto y empresas vinculadas a la actividad acuática, a informar a la población sobre las medidas de protección que debe adoptar. Además, recomendó evitar la exposición a los oleajes para prevenir accidentes y daños personales o materiales.

Asimismo, recomendó suspender las actividades portuarias y pesqueras, asegurar las embarcaciones o trasladar las flotas pequeñas hacia tierra firme. También pidió evitar la práctica de actividades deportivas y recreativas, así como la instalación de campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó que continuará vigilando las condiciones en los departamentos del litoral peruano, en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN. El objetivo es mantener informadas a las autoridades y a la población sobre cualquier eventualidad.

Finalmente, instó a las autoridades a actuar con responsabilidad frente a este aviso y adoptar las medidas necesarias para evitar situaciones que pongan en riesgo a los vecinos, deportistas y ciudadanos en general.