La Amazonía peruana fue incluida entre los 50 mejores destinos del mundo para viajar en 2027, según la selección anual de la revista estadounidense Travel + Leisure, una publicación internacional especializada en turismo. El reconocimiento destaca la biodiversidad de la selva peruana, su patrimonio cultural y el desarrollo de nuevas experiencias de turismo fluvial.

La lista, denominada The 50 Best Places to Travel in 2027, reúne destinos de diferentes continentes que ofrecen atractivos naturales, propuestas culturales y novedades para los viajeros. La elección de la Amazonía peruana fue anunciada en noviembre de 2026.

¿Por qué la Amazonía peruana fue elegida entre los mejores destinos de 2027?

La publicación internacional destaca a la Amazonía peruana por albergar uno de los ecosistemas con mayor diversidad biológica del planeta, además de ofrecer experiencias relacionadas con la naturaleza, la cultura y la exploración de los ríos amazónicos.

Uno de los aspectos mencionados por Travel + Leisure es la creación de dos nuevas áreas de conservación a mediados de 2026, que contribuyen a la protección de espacios de importancia ecológica.

Estas iniciativas amplían las oportunidades para preservar especies, ecosistemas y paisajes de la región, al tiempo que refuerzan el interés internacional por el turismo vinculado con la naturaleza.

La revista también resalta las posibilidades de conocer la selva a través de recorridos fluviales y experiencias turísticas que permiten explorar diferentes sectores de la Amazonía.

Travel + Leisure destaca la cultura de los pueblos indígenas amazónicos

Otro de los principales atractivos destacados es el patrimonio cultural de los pueblos indígenas que habitan la Amazonía peruana.

Entre ellos figuran los pueblos asháninka y shipibo-konibo, cuyas expresiones artísticas, conocimientos tradicionales y prácticas culturales mantienen una estrecha relación con el entorno amazónico.

La publicación reconoce la diversidad cultural de la región como parte de su atractivo para los visitantes interesados en experiencias relacionadas con las comunidades locales y sus tradiciones.

Este patrimonio constituye uno de los elementos que diferencia a la Amazonía peruana de otros destinos naturales incluidos en la selección internacional.

Cruceros por la Amazonía impulsan nuevas experiencias de turismo de lujo

Travel + Leisure también pone atención en el desarrollo de la oferta de turismo fluvial, especialmente en las experiencias que combinan navegación por los ríos amazónicos, observación de fauna y servicios turísticos especializados.

Los cruceros permiten recorrer distintos sectores de la selva y conocer paisajes naturales mediante itinerarios organizados que incorporan actividades de exploración y observación de biodiversidad.

Entre los operadores mencionados en la publicación figuran Aqua Expeditions, Delfín Amazon Cruises y Hapag-Lloyd Cruises, que ofrecen diferentes propuestas de navegación por la región.

La presencia de estas alternativas turísticas forma parte de las razones por las que la revista estadounidense recomienda visitar la Amazonía peruana durante 2027.

PROMPERÚ impulsó visita de periodista de Travel + Leisure

La inclusión de la Amazonía peruana en la selección internacional se produjo después de un viaje de prensa organizado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La institución invitó a la periodista Taylor McIntyre a conocer los atractivos naturales y culturales del país, como parte de sus acciones de promoción ante medios de comunicación internacionales.

Tras esta experiencia, la periodista elaboró la sección dedicada a la Amazonía peruana en la lista de destinos recomendados para 2027.

De acuerdo con PROMPERÚ, este tipo de publicaciones contribuye a incrementar la visibilidad internacional de la oferta turística peruana y a promover experiencias relacionadas con la naturaleza, la cultura y la aventura.

Estados Unidos es uno de los principales mercados turísticos del Perú

La presencia de la Amazonía peruana en una publicación estadounidense adquiere relevancia para la promoción del turismo receptivo, debido a la importancia de Estados Unidos como país emisor de visitantes.

Según PROMPERÚ, Estados Unidos se mantiene como el segundo mercado emisor de turistas internacionales hacia el Perú.

Los viajeros estadounidenses representan un público importante para las experiencias de naturaleza, cultura, gastronomía y aventura que ofrece el país.

La selección de Travel + Leisure incorpora a la Amazonía peruana en una vitrina internacional de destinos para 2027 y permite difundir su patrimonio natural y cultural entre potenciales visitantes de distintos mercados.