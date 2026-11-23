Una mujer fue víctima de un asalto a mano armada por parte de tres sujetos que se desplazaban en una motocicleta lineal, en la avenida Cusco, a la altura del grifo Fénix, en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, región Ayacucho.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes. Según la información difundida por los vecinos, la mujer advirtió que los sospechosos se acercaban e intentó ponerse a salvo corriendo hacia una tienda cercana; sin embargo, uno de los ocupantes descendió de la unidad y le robó sus pertenencias.

Tras cometer el delito, los tres individuos escaparon a bordo de la misma motocicleta con dirección desconocida. El asalto se habría producido en cuestión de segundos.

Vecinos piden mayor vigilancia

Ante este nuevo episodio de inseguridad, los moradores de la avenida Cusco solicitaron reforzar el patrullaje policial y del Serenazgo, especialmente durante las horas de la madrugada, para prevenir nuevos robos.

Los residentes también señalaron que anteriormente se habría registrado otro asalto cerca de la municipalidad distrital y cuestionaron la falta de medidas efectivas para enfrentar la delincuencia en San Juan Bautista.

Por ello, exhortaron al alcalde Wilmer Prado a adoptar acciones concretas para mejorar la seguridad ciudadana en el distrito.