La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció sobre los resultados de la última encuesta de Datum Internacional, que registra un 38 % de aprobación y un 55 % de desaprobación a su gestión. La mandataria sostuvo que los estudios de opinión deben interpretarse como una “foto del momento” y afirmó que su Gobierno continuará trabajando en sus principales prioridades.

“Las encuestas hay que tomarlas como la foto del momento. Hay que seguir en este esfuerzo de no solamente tener una mejor capacidad de gestión, seguimos en el esfuerzo de destrabar las obras, de recuperar el orden y de enfrentar el Fenómeno El Niño”, manifestó Fujimori.

Encuesta Datum: desaprobación de Keiko Fujimori alcanza el 55 %

De acuerdo con el estudio de Datum Internacional para América Multimedia, realizado entre el 18 y el 20 de noviembre de 2026, el 38 % de los encuestados aprueba la gestión presidencial, mientras que el 55 % la desaprueba. Un 7 % no precisó su respuesta.

En comparación con octubre, la aprobación de la mandataria aumentó ligeramente de 37 % a 38 %. Sin embargo, la desaprobación pasó de 51 % a 55 %, lo que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales.

El sondeo también muestra una variación respecto a agosto de 2026, cuando Fujimori inició su Gobierno con un 60 % de aprobación y un 24 % de desaprobación, según las mediciones de la misma encuestadora.

Keiko Fujimori asegura que continuará con las prioridades de su Gobierno

Frente a los resultados, la jefa de Estado señaló que su administración mantendrá los esfuerzos para mejorar la capacidad de gestión pública y avanzar en la ejecución de proyectos pendientes.

Entre las prioridades mencionadas figuran el destrabe de obras, la recuperación del orden y las acciones para enfrentar las consecuencias del Fenómeno El Niño.

“Así que en ese esfuerzo vamos a seguir. Creo que hay que tomar las cosas con serenidad y con buen ánimo”, añadió la presidenta.

Sus declaraciones se producen en un contexto de evaluación ciudadana sobre los primeros meses de su administración y las respuestas del Ejecutivo frente a las principales demandas de la población.