Rafael López Aliaga dijo que se siente tranquilo de que Janette Alonzo pueda asumir la alcaldía de Lima en caso él no logre hacerlo. Lo expresó durante una actividad de Renovación Popular en Villa María del Triunfo, donde estuvo acompañado por quien fue su compañera de fórmula.

El líder del partido sostuvo que continúa litigando contra la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aseguró que le habrían quitado cuatro elecciones, una afirmación que hizo a título personal. Sobre Alonzo, dijo que la conoce y que ha crecido profesionalmente.

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El origen del caso es una resolución del JNE que establece que los primeros regidores electos que fueron alcaldes en el periodo inmediato anterior no serán proclamados ni recibirán credenciales para ejercer el cargo. La medida afecta a López Aliaga, quien postuló como primer regidor en la lista de Renovación Popular, por lo que Alonzo, segunda en la lista, sería la llamada a asumir. Los comicios municipales y regionales se realizaron el 4 de octubre.

Renovación Popular presentó varios recursos contra esa decisión. Uno de ellos, el pedido de reconsideración, fue declarado improcedente por mayoría el jueves 19 de noviembre. El recurso lo había presentado el personero legal de la alianza, Fernando Sandoval Ruiz, contra un extremo de la Resolución N.° 4557-2026-JNE.

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Alonzo también se pronunció sobre el tema el lunes anterior. En esa ocasión dijo sentirse preparada y con experiencia para dirigir la capital, y aseguró que, si el JNE mantiene su postura y le otorga las credenciales, asumirá el cargo con responsabilidad y respeto a la ley.

Con el pedido de reconsideración rechazado, el futuro de la alcaldía de Lima sigue dependiendo de lo que resuelva el JNE ante los recursos que aún plantee el partido.