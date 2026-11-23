El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, advirtió que el presupuesto asignado a su sector para el 2027 será insuficiente para cubrir las necesidades de agua potable y alcantarillado en el país debido a la magnitud de la brecha de infraestructura existente.

Desde la provincia de Nasca, en la región Ica, el titular del sector precisó que el déficit económico para ejecutar los proyectos de agua y desagüe a nivel nacional asciende a S/132 mil millones.

“La brecha de agua potable y desagüe en el país es de 132 mil millones de soles. Ningún presupuesto va a ser suficiente”, afirmó.

Ante este escenario, indicó que el Ejecutivo trabaja en mecanismos alternativos de financiamiento, en coordinación con el sector privado, fondos internacionales y otros, para acelerar la ejecución de obras de saneamiento.

Arnillas sostuvo además que la asignación presupuestal para el próximo año mantiene niveles similares a los de ejercicios anteriores, aunque aseguró que se optimizará el uso de los recursos disponibles para atender las principales necesidades de la población.

Cabe mencionar que el Presupuesto Público para el Año Fiscal 2027 asciende a 266,506 millones de soles, monto superior en 3.5% al presupuesto institucional de apertura (PIA) de 2026.

INSPECCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS

Durante su visita de trabajo a Nasca y Palpa, el ministro también recopiló información sobre el estado de los ríos y las zonas vulnerables ante posibles emergencias, a fin de presentar un informe en una próxima sesión del Consejo de Ministros.

Frente a autoridades locales, anunció que llegarán más puentes Bailey a Ica y que se realizará una mesa técnica de destrabe de los proyectos de agua potable, alcantarillado, titulación, entre otros.

Durante la visita, también participaron el senador Rafael Yamashiro, los diputados Carlos Zegarra, Lila Prado y Verónica Yonz, el gobernador electo de Ica, Juan Mendoza; el alcalde actual de Vista Alegre, Roger Sarmiento; el alcalde electo de Nazca, Óscar Elías; el alcalde actual de Nazca, William Bravo.

Asimismo, estuvieron el alcalde provincial de Palpa, Javier Grados; el alcalde provincial electo de Palpa, Malco Barrios; y el alcalde electo de Río Grande, Moisés Aguayo; la alcaldesa del distrito de Ocucaje, Laura Peña; y el alcalde electo de Ocucaje, Elderth Felices.