El músico y estudiante de Derecho Máximo David Coica Lecarnaqué, de 40 años, murió tras recibir dos disparos dentro del departamento que compartía con su pareja, la suboficial de tercera de la Policía Nacional Isabel Jessica Guillén Arones, de 41 años, en el distrito de Chorrillos.

Según testimonios de vecinos, horas antes se escuchó una discusión y luego dos disparos. Una residente afirmó que l a víctima pidió auxilio antes de las detonaciones.

En declaraciones a Latina, la familia indicó que el músico falleció dentro del inmueble y exige esclarecer las circunstancias del hecho. Abel Lecarnaqué, tío y abogado de la víctima, señaló que la policía habría declarado que se produjo un forcejeo luego de que el hombre tomara un arma de uso particular de la agente, durante el cual se realizaron los dos disparos.

Los familiares también cuestionaron que recién el 18 de noviembre fueran informados del fallecimiento, ocurrido presuntamente días antes.

Asimismo, los parientes denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de las pertenencias y el teléfono celular de la víctima, que habría sido encontrado averiado pese a estar bajo cadena de custodia.

El caso se encuentra en investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer posibles responsabilidades. Coica Lecarnaqué dejó dos hijos menores de edad.

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