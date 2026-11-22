El Gobierno autorizó el egreso y la graduación excepcional de 341 cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), pertenecientes a la promoción “Precursores” 2023-2027. La medida responde a razones de interés nacional relacionadas con la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden interno, según informó El Comercio.

La autorización fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 010-2026-IN, publicado en el diario oficial El Peruano. La norma se sustenta en el artículo 96 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1318, que regula la formación profesional de la Policía Nacional. Esta disposición permite otorgar el despacho policial de manera excepcional, sin contar previamente con el grado académico de bachiller.

De acuerdo con los fundamentos del decreto, la incorporación de nuevos oficiales de armas permitirá fortalecer los servicios policiales destinados a las labores de prevención, intervención e investigación criminal. Los cadetes serán incorporados a unidades operativas vinculadas directamente con la lucha contra la delincuencia.

Para sustentar la medida, la Dirección de Educación y Doctrina de la PNP evaluó la situación académica de los integrantes de la promoción. El análisis comprendió los créditos aprobados y pendientes, así como las unidades didácticas correspondientes al noveno y décimo semestre.

La disposición también establece las condiciones para garantizar la continuidad y culminación de la formación profesional de los futuros oficiales. De esta manera, el egreso excepcional no elimina las exigencias académicas pendientes para completar sus estudios.

Finalmente, el decreto establece que los 341 cadetes culminarán el VIII semestre académico y accederán al egreso y graduación excepcional el 28 de noviembre de 2026. La medida busca reforzar el personal policial disponible para atender las necesidades de seguridad de la población.