El papa León XIV almorzó este domingo 22 de noviembre con 1.300 personas en situación de pobreza en el Aula Pablo VI del Vaticano, donde pidió que ninguna familia carezca de lo necesario para vivir y destacó la importancia de la solidaridad con quienes atraviesan dificultades.

“Concede a cada familia la alegría de estar unida en paz. Que a nadie le falte lo necesario para vivir”, expresó el pontífice durante la bendición de los alimentos, en una jornada organizada con motivo de la décima Jornada Mundial de los Pobres.

La iniciativa continúa una tradición impulsada en 2017 por el papa Francisco y busca promover el acompañamiento a personas necesitadas, así como la participación de organizaciones benéficas en actividades de asistencia social.

Vista general de un almuerzo organizado con motivo del Día Mundial de los Pobres en el Aula Pablo VI, Ciudad del Vaticano, 22 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

León XIV pide solidaridad con las personas más necesitadas

Antes del almuerzo, durante el rezo del ángelus, León XIV explicó que este encuentro debe representar una práctica cotidiana y no limitarse a una celebración anual.

“Me gustaría que fuera un ejemplo de un estilo de vida cotidiano. El estilo de la solidaridad fraternal, que no deja a nadie solo en momentos de necesidad”, manifestó.

El pontífice también agradeció al arzobispo español Luis Marín de San Martín, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, y a los voluntarios y benefactores que hicieron posible la jornada.

Almuerzo reunió a beneficiarios de 20 organizaciones

Las 1.300 personas invitadas fueron seleccionadas por 20 organizaciones benéficas de Roma, además de parroquias y asociaciones que trabajan con poblaciones vulnerables.

Los participantes fueron distribuidos en 106 mesas instaladas en el Aula Pablo VI, mientras que voluntarios de la Cruz Roja Italiana colaboraron con la preparación y el servicio de la comida.

El menú incluyó pavo asado acompañado de puré de patatas, compota de manzana con romero y salsa de arándanos, preparado a partir de una receta inspirada en la cocina pontificia del siglo XVI. La Fundación Cascajares donó 150 pavos para la ocasión.

Comedores sociales de Roma también ofrecieron alimentos

La iniciativa no se limitó al Vaticano. Diversos comedores sociales y albergues de Roma también organizaron comidas especiales para personas que no pudieron asistir al encuentro con el papa.

Según explicó el arzobispo Luis Marín, la finalidad fue extender la jornada solidaria a quienes reciben asistencia en distintos puntos de la ciudad.

Al concluir el almuerzo, se programó la entrega de productos de higiene personal a los invitados. Las actividades contaron con donaciones procedentes de Italia, España y Polonia.