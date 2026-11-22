Un fatal accidente de tránsito registrado en la carretera Piura–Paita cobró la vida de dos mujeres durante la mañana de ayer sábado. El violento choque entre un tráiler y una miniván dejó también un saldo de cinco personas heridas y dos conductores detenidos, generando gran conmoción entre los transportistas y pasajeros que circulaban por esta importante vía de la región.

ACCIDENTE. Según la policía, el accidente, ocurrido bajo la modalidad de choque por alcance a la altura del kilómetro 9 de la carretera Piura–Paita, dejó sin vida a una técnica en enfermería y a una joven administradora tras el fuerte impacto entre el vehículo de carga pesada y la unidad de transporte ide trabajadores, la cual se desplazaba desde el puerto de Paita con destino a la ciudad de Piura.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Betzabeth Saraí Querevalú Herrera (26), quien se desempeñaba como administradora en la empresa Econogas, y Mónica Soledad Ayala Pingo (50), técnica en enfermería del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita.

Según información policial, el siniestro involucró a la miniván de placa de rodaje BVF-237, conducida por Abraham Paiva Granda (30), y al tráiler de placa CLY-833, manejado por Eduart Viera Málaga (46). Tras las diligencias preliminares en la zona del accidente, ambos choferes quedaron en calidad de detenidos en la comisaría de Veintiséis de Octubre para continuar con las pericias correspondientes.

Mientras tanto, las cinco personas que resultaron heridas fueron identificadas como Milca Ramírez Valencia (19), la menor de iniciales K.A.C.M. (17), Juan Quinde Chávez (57), Audelia Bermeo Huamán (58) y Alan Quevedo Sarango (41). Todos ellos recibieron los primeros auxilios en el lugar y fueron trasladados de emergencia a una clínica local en Piura para recibir atención médica especializada.

Hasta el lugar del siniestro acudieron efectivos de la Policía y personal del Serenazgo de Veintiséis de Octubre para rescatar y auxiliar a los sobrevivientes, además de resguardar el tránsito vehicular. En tanto, la fiscal provincial Heldy Huaylinos Silva, del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, acudió junto al médico legista para realizar el levantamiento de los cuerpos de ambas mujeres. Asimismo, el Ministerio Público inició las diligencias de ley.