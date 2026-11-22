El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, defendió la propuesta de modificación del Reglamento de la Ley del Teletrabajo para las entidades públicas y advirtió que su aplicación no debe perjudicar a los ciudadanos que acuden a realizar trámites presenciales.

“No es posible que un ciudadano venga a realizar un trámite y se enfrente a una pantalla apagada”, enfatizó el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), al explicar la necesidad de reorganizar las funciones que pueden desarrollarse a distancia.

Sheput precisó que el Gobierno no busca eliminar el teletrabajo, sino establecer criterios para determinar qué puestos pueden desempeñarse de manera remota y cuáles requieren la presencia de trabajadores en las oficinas públicas.

¿Qué cambios propone el Gobierno al teletrabajo?

El proyecto plantea modificar el reglamento de la Ley N.º 31572, Ley del Teletrabajo, para precisar las condiciones bajo las cuales los servidores públicos podrán desarrollar sus funciones a distancia.

La propuesta busca diferenciar las actividades que pueden realizarse mediante herramientas digitales de aquellas que necesitan atención presencial, especialmente cuando los ciudadanos acuden a presentar documentos, realizar consultas o completar trámites.

“Nosotros reconocemos que el teletrabajo es un instrumento válido para poder servir al ciudadano”, afirmó Sheput, quien agregó que “en la práctica hará teletrabajo el que lo amerite”.

De esta manera, las entidades públicas deberán organizar sus labores considerando las características de cada puesto y la necesidad de mantener disponibles sus servicios de atención.

¿Se eliminará el teletrabajo para los trabajadores del Estado?

La propuesta del Ministerio de Trabajo no establece la eliminación general del teletrabajo en el sector público. Su finalidad es definir criterios más específicos para determinar cuándo corresponde aplicar esta modalidad.

Según información de la Planilla Electrónica citada por el MTPE, a junio de 2026 había 21.780 trabajadores del sector público bajo la modalidad de teletrabajo, equivalentes al 1,3 % del personal estatal registrado.

Los cambios todavía no han entrado en vigencia, debido a que el proyecto debe culminar su proceso de consulta pública y posteriormente ser aprobado mediante la norma correspondiente.

¿Hasta cuándo se pueden enviar aportes sobre el teletrabajo?

El Ministerio de Trabajo informó que los ciudadanos, trabajadores, empleadores y entidades interesadas podrán presentar observaciones y propuestas hasta el jueves 26 de noviembre de 2026.

Para participar, los interesados pueden revisar el proyecto normativo en el portal institucional del MTPE y remitir sus comentarios al correo electrónico comentariosdnt@trabajo.gob.pe.

El equipo técnico del ministerio evaluará los aportes recibidos antes de definir la versión final de los cambios al Reglamento de la Ley del Teletrabajo.

La iniciativa forma parte de las medidas del Ejecutivo para reorganizar las labores a distancia en las entidades públicas, con el objetivo declarado de garantizar la continuidad de los servicios y la atención oportuna a la ciudadanía.