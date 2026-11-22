La presunta reorganización del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) volvió a generar atención tras la detención de cinco personas durante la operación “Centinela 2026”, entre ellas el padre y el tío de la diputada Jacqueline Tapullima de Juntos por el Perú (JP).

En diálogo con Correo, Max Anhuamán explicó los antecedentes de la investigación y el trabajo de inteligencia que habría permitido identificar a los implicados.

¿Cómo inicia esta investigación contra estas personas?

Nosotros investigamos la residualidad de las organizaciones, te hablo desde la Dircote. ¿El Movadef cómo se inicia? Nosotros sabíamos que habían cambiado su versión por el cobarde de Abimael Guzmán. Una vez que lo detuvieron pidió amnistía, acuerdo de paz hasta libertad para los presos políticos. Pero, como no le resultó, él ordenó la creación de organismos generados, que es el Movadef, el más evidente, que ya se probó y está sentenciado como un organismo generado.

¿Pero están acusándolos de formar parte del MRTA?

En el MRTA es igualito. Si tú revisas el libro La Revolución de los Andes, de Polay, te vas a dar cuenta que ellos iniciaron así, con adoctrinamiento y encauzándolos en las protestas hasta que tuvieron la lucha armada. Entonces, ya no nos debemos dejar de sorprender, los exintegrantes del MRTA empezaron a hacer varios movimientos y se han ido bifurcando hasta dejar gente nueva, que aparentemente no tenga antecedentes pero que sigue en la línea. Ahí tenemos a Pedro Mo, Brenda Jah, al padre y al tío de la congresista Tapullima, entre otros. Tenemos que visibilizar antes de que tengamos nuevamente los movimientos levantados en armas. Cuando encuentren un fusil, cuando hay un coche bomba, ya la inteligencia llegó tarde.

¿Desde cuándo están tras sus pasos?

Este trabajo tiene por lo menos 2 años y medio. En el año 2023 y 2024, incluso mucho más atrás. No quisiera adelantar muchas cosas porque quiero que eso salga a la luz, que ellos son la primera línea, que les llaman, para las protestas sociales posCastillo, para las tomas de Lima. Ellos están involucrados en todo eso. Eso es lo que la gente quisiera que entienda, de que un terrorista no nace de la noche a la mañana.

¿Pero qué papel tendrían los detenidos en este grupo sospechoso de terrorismo?

Conociendo yo estos hechos y la información que es positiva, estoy tratando de pedirle a la prensa que esperen el resultado de las investigaciones para que ya se pronuncie oficialmente la Dircote y la Fiscalía. Ahí vamos a ver si efectivamente se trata de inocentes, como dicen ellos, o están vinculados al MRTA.

Aunque políticos ya están criticando a la Dircote por este caso...

Esto no es una detención por canciones ni por cómo piensan. Es un proceso de inteligencia que lo iniciamos en la DINI, cuando yo estuve al mando. Incluso, en ese momento, armamos un equipo en la DINI conjunto con la Dircote para trabajar, y la Dircote colabora con el Ministerio Público. Sin embargo, a mi salida, mi sucesor lo desactivó. Gracias a Dios entregamos, en su momento, la documentación a la Dircote, quienes lo judicializaron con el Ministerio Público. Por eso es el resultado que hoy tenemos.

¿No solo se trata de un festival llamado Túpac Amaru?

No te lleves por los nombres, llévate por el pensamiento y lo que ellos están pregonando. Si bien es cierto se llama Escuela Rebelde Saturnino Huillca, eso no quiere decir de que ellos por llamarse así no son del MRTA. Pueden llamarse, discúlpame el término, la Organización Plátano de la Isla, por así decirlo. No es el nombre, son sus integrantes y lo que pregonan, a dónde apuntan.

¿Entonces, esta agrupación es un grupo de fachada del MRTA?

Sí, como los tenía SL, son un grupo de fachada pero quiero hacer la salvedad bien clara que eso lo tiene que determinar las investigaciones.

¿Aunque para usted sí sería?

Para mi sí, definitivamente. Y aparte, ¿cómo puede ser terruqueo o abuso si cuando lo detuvieron a Pedro Mo él se puso a grabar y difundir el operativo en sus redes? Mira la Dircote cómo se comporta, no han ido con fusiles. Lo han invitado, le han dicho está detenido y listo. Entonces, ¿dónde está el abuso que están diciendo?

¿Detrás de esto está JP?

Juntos por el Perú es un organismo político que ha llevado al Congreso a Iber Maraví, Tito Rojas, Alejandro Manay. Entonces, no estoy criminalizando a la agrupación política, pero sí a los que lo integran.

Ahora todo apunta a su diputada Tapullima...

La conozco. Es la hija del que está detenido, es válido. Pero no acusemos a nadie hasta que no haya un resultado de las investigaciones.

¿Y cómo evalúa la lucha contra el terrorismo hoy?

Sin querer hacer apología, ellos están avanzando por descuido de la democracia. Ellos saben utilizar a la democracia. En los ochenta, Iber Maraví era una persona que estaba buscada y está debidamente documentado. Hace poco apareció un testigo que lo reconoce como integrante de Sendero Luminoso y lo tenemos sentado en el Congreso. Ellos están avanzando. Entonces ahora nuestros senadores y diputados tienen que dar una respuesta política.