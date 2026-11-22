Con la finalidad de fortalecer las alternativas económicas en el territorio, representantes de México, Guatemala, El Salvador, Colombia, España, Ecuador, Paraguay y Perú que integran la Red Comparte, realizaron una visita técnica y de acompañamiento al taller artesanal de tejido en paja toquilla, un espacio productivo en los distritos de Catacaos y La Arena.

Aquí se conoció el minucioso proceso detrás de cada creación, desde la selección de la fibra, el tejido paciente y los acabados que convierten la materia prima en piezas únicas.

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HOJA DE RUTA

Más allá de la técnica, los visitantes resaltaron cómo este oficio impulsa el empoderamiento económico de las mujeres y sostiene a decenas de familias locales.

La jornada permitió trazar una hoja de ruta frente a los desafíos actuales del sector, a fin de conquistar mercados internacionales con precios justos, apostar por la innovación en diseño y asegurar la sostenibilidad ambiental.

Con ello buscan seguir articulando redes entre América Latina y Europa para visibilizar el trabajo digno y abrir nuevas oportunidades para quienes tejen desarrollo desde sus comunidades.