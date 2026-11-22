La suerte del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, se definirá mañana en la Cámara de Diputados. El hemiciclo votará el informe aprobado en la Comisión de Ética Parlamentaria que recomienda suspenderlo por 120 días por la presunta agresión física y psicológica contra su expareja.

ESCENARIOS

De aprobarse la medida, el representante de Cusco quedaría apartado del cargo, sin posibilidad de votar ni cobrar su sueldo. Así, se convertiría en el primer parlamentario sancionado desde la instalación del Congreso bicameral.

El reglamento exige el respaldo de más de la mitad de los presentes, es decir, 66 votos si acuden todos sus 130 integrantes. Por ello, cada abstención jugará a favor del investigado.

Las bancadas de Fuerza Popular (41), y Renovación Popular (15) reúnen 56 curules. Ambas sostienen una postura firme sobre el caso desde la detención del legislador.

“Tenemos que ser estrictamente severos al momento de aplicar una sanción”, manifestó en su momento el fujimorista Arturo Alegría.

Sin embargo, los votos reunidos por los dos grupos no alcanzarían para aprobar la medida y la definición quedará en manos de la oposición. Dicho bloque lo conforman las bancadas de Juntos por el Perú (32), el Partido del Buen Gobierno (18), Obras (14) y Ahora Nación (10). Para llegar a los votos que exige la suspensión, hará falta el apoyo de al menos diez diputados de estas agrupaciones.

POSICIONES

Las evasivas de varios legisladores podrían anticipar cómo votarán este lunes. Indira Huilca (Ahora Nación) y Rossana Alayza (Buen Gobierno) evitaron pronunciarse y apuraron el paso ante la consulta de Willax. “No lo sé”, atinó a contestar Alayza.

Obras tampoco tiene una postura definida. El diputado Demetrio Valqui reconoció que el asunto aún se discute. “Estamos en conversaciones ahí con la bancada”, señaló.