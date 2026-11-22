El Poder Judicial (PJ) programó para el jueves 3 de diciembre el control de acusación de Vladimir Cerrón por el presunto delito de falsificación de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas.

El 21.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima convocó a Cerrón y a su coacusada, Ofelia Ríos Pacheco, a una audiencia que se realizará a las 2:30 p. m. en la sala de audiencias N.º 43, ubicada en el distrito de La Victoria, reveló El Comercio.

El juzgado estableció que la diligencia es inaplazable.

Medida

La convocatoria responde a una decisión de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones, que anuló la resolución que disponía el enjuiciamiento de Cerrón, y ordenó que otro juzgado revise nuevamente la acusación fiscal antes de decidir si el caso pasa a juicio oral.

La Fiscalía atribuye a Cerrón y Ríos haber presentado información presuntamente falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre las finanzas de Perú Libre durante 2019 y 2020. El Ministerio Público cuestiona que la organización declarara no registrar movimientos financieros, pese a los activos y pasivos que habría tenido.

Caso

La acusación señala que el partido habría registrado activos por S/480,581 y pasivos por S/420,402.

En esa línea, la Fiscalía sostiene que parte del dinero habría servido para pagar la cuota inicial de un inmueble de la avenida Brasil, en el Cercado de Lima, utilizado como local de campaña.

Además, solicita tres años de pena privativa de libertad suspendida para Cerrón y dos años para Ríos, y una reparación civil solidaria de S/10,150 por daño moral.