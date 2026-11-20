Cinco personas fueron detenidas preliminarmente, por quince días, por los presuntos delitos de terrorismo y afiliación a organización terrorista (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru - MRTA).

Entre los intervenidos figuran el padre y el tío de la diputada Jacqueline Tapullima de Juntos por el Perú, Polidoro y David Tapullima Upiachihua, respectivamente. Además de su detención, también se allanaron sus viviendas en San Martín, región que representa la parlamentaria en el Palacio Legislativo.

La investigación preliminar, hoy declarada “compleja”, está a cargo de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

Familiares de la congresista de JP, Jacqueline Tapullima Insapillo (San Martín), son investigados por presunto terrorismo y afiliación a organización terrorista.

El caso

La solicitud de detención, elaborado por el fiscal Luis Valdivia, incluía a diez investigados. Sin embargo, el juzgado a cargo solo autorizó la medida para cinco de ellos, según la resolución judicial a la que accedió Correo.

Estos son Pedro Mosqueira, Libia Arcila -de nacionalidad colombiana-, Brenda Mejía, y David y Polidoro Tapullima. Asimismo, el allanamiento solo alcanzó a los dos últimos.

La investigación preliminar, iniciada el 7 de mayo del 2025, vincula a dos agrupaciones a la aparente difusión de ideas subversivas y/o el adoctrinamiento militar.

Estas fueron identificadas como el “Frente del Pueblo”, que “cumpliría una función de dirección, articulación y difusión de lineamientos políticos e ideológicos”, mientras que la “Escuela Rebelde Saturnino Huillca desarrollaría actividades de formación, captación y renovación de cuadros”.

Cada uno de los investigados pertenece a una de ellas o se reunió, según la tesis fiscal, con alguno de los implicados en “jornadas de entrenamiento” realizados en San Martín en 2024 y 2025.

Además, se denuncian reuniones, en distritos como Villa María del Triunfo, en las que se “utilizó como material de estudio el libro ‘Revolución en los Andes’ de Víctor Polay Campos (reo en cárcel), líder histórico de esa organización terrorista”.

Y se recoge un “intento de sabotaje contra la infraestructura ferroviaria de la empresa FERROVÍAS CENTRAL ANDINA S.A., en julio de 2023, durante las movilizaciones conocidas como ‘Toma de Lima’.

Papeles

La tesis fiscal compromete a los familiares de la diputada en “jornadas de entrenamiento”, realizadas en los años 2024 y 2025, “en las comunidades nativas de Shimpiyacu y Shiricsacha” en la región de San Martín.

“Estas actividades habrían comprendido prácticas con armas de fuego, uso de explosivos y otros ejercicios de instrucción de carácter militar” que luego fueron usados para mensajes subversivos en Facebook, se detalla en el documento revisado por este Diario.

El juzgado valoró informes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote- PNP), la declaración del agente especial “Carlos Campos” -quien entregó “siete dispositivos ópticos de almacenamiento” con registros de audio- y una denuncia anónima del 18 de diciembre del 2025.

Sobre el tío de la congresista recae “la función de Dirigente/ Instructor Militar”. Además, se indica que “ha dirigido los talleres de adoctrinamiento político-militar, así como dicta la instrucción de inteligencia, manejo de armas, explosivos y orden cerrado”.

En esa línea, alias “Chiquitín” es sindicado de “planificar, dirigir y participar en el segundo Taller político-militar, registrado en marzo del 2025, en Shiricsacha”.

La voz de “Tapullima” fue reconocida por el agente especial en más de una grabación. En una de ellas, el investigado “explica el funcionamiento general de un arma de fuego, identifica sus componentes y responde preguntas formuladas por otro interlocutor durante la instrucción”.

Una de estas reuniones se realizó “en la vivienda de Polidoro”, padre de la congresista, en la que participa Mosqueira y Arcila, de acuerdo a la investigación.

Fiscalía cuenta con grabaciones de audio que comprometerían a los familiares de la congresista de JP. (Correo)

En tanto, el padre de la parlamentaria es sindicado como el “encargado de la función logística y Apoyo”. En ese sentido, “proporciona su domicilio para el acojo de los participantes del adoctrinamiento militar, así como la entrega de material logístico a los partícipes o individuos reclutados para las actividades de instrucción militar en el departamento de San Martín”.

Según se detalla, el identificado como “Poli o Polidoro” entregó “botas y demás objetos” antes de las “prácticas de tiro y manejo de explosivos”.

Por otro lado, el agente especial también detalló que, “después de llegar a Tarapoto y ser recibido por ‘Tapullima’, se trasladó a la vivienda de su hermano ‘Polidoro’”.

“Refiere que permanecieron dos días recibiendo instrucción ideológica y política sobre la historia del MRTA, acciones militares y proyectos en la región San Martín, entre ellos ocupar cargos de gobernador o dirigente comunal. Atribuye la conducción del taller a ‘Tapullima” y a su hermano ‘Poli’, quien se habría presentado como uno de los últimos comandantes del “Frente Nororiental”, indicó.

Asimismo, señaló “que en dicha vivienda les entregaron botas, pasamontañas, polos verdes, navajas y carpas para lluvia, antes de desplazarse hacia la comunidad nativa de Shiricsacha”.

Las grabaciones atribuidas al progenitor y al tío de la congresista, así como a los detenidos Mosqueira y Arcila, serán corroborados a través de una pericia, según detalló la Fiscalía en su requerimiento.