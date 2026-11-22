La presidenta Keiko Fujimori destacó la figura de su par chino Xi Jinping, con quien se reunió el último martes en Shenzhen durante su visita a China para asistir a la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

En una entrevista con la cadena China Global Television Network, la jefa de Estado se refirió a la gestión de su homólogo.

“Es un líder fuerte, que ha construido su liderazgo sobre la base del tiempo en dos momentos. Uno es su liderazgo en el partido político, donde su presencia le da una organización muy disciplinada, pero ese liderazgo también se ve reflejado como presidente de China”, afirmó.

Por otro lado, señaló que las 21 economías del APEC concentran el 60% del producto bruto interno mundial y la mitad del comercio global. “Entonces, para mí no es un simple foro, es una gran oportunidad para el Perú”, dijo.