Ante el peligro de inundaciones por las intensas precipitaciones pluviales, la Municipalidad Provincial de Piura entregó 20 barreras de contención, en calidad de préstamo, a la Junta Vecinal Comunal (Juveco) de la urbanización Cocos del Chipe, como parte de las acciones de prevención y respuesta ante emergencias.

La entrega se realizó a Sofía Vargas de Román, secretaria de Medio Ambiente de la Juveco, en el marco del Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, que declara el estado de emergencia en diversos distritos de Piura y otras regiones del país por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.

Los equipos, de propiedad municipal y administrados por la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, están destinados exclusivamente a labores de protección, contención y mitigación en los sectores que presenten riesgo de inundación.

La comuna provincial estableció que la organización vecinal deberá garantizar el uso adecuado, cuidado y conservación de las barreras, así como su devolución en las mismas condiciones en que fueron recibidas, considerando únicamente el desgaste propio de su utilización. Cualquier pérdida, deterioro o daño deberá ser comunicado oportunamente a la Subgerencia.