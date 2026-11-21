Especialistas alertan sobre el riesgo de inundaciones en Piura, Castilla y Catacaos ante la falta de descolmatación del río Piura y el probable incremento de su caudal por las lluvias del Fenómeno El Niño.

Los ingenieros y pobladores reportaron una preocupante situación en el cauce del río a la altura del Bajo Piura, donde ya se registran precipitaciones y se aproxima diciembre con lluvias más constantes.

El ingeniero Andrés Farfán explicó que las labores de limpieza y ampliación del cauce se ejecutaron en un tramo de 1 600 metros, desde el puente Bolognesi hasta Coscomba, con el fin de permitir el paso de caudales superiores a los 3500 m³/s. Sin embargo, advirtió que el sector comprendido entre Coscomba y el puente Grau no registra intervenciones.

“Son 2 800 kilómetros que faltan para terminar para que las aguas fluyan libremente y Piura, Castilla, Catacaos no se inunden. Pero si no hacemos esto en forma inmediata, estamos condenando a Piura y a Castilla a estar inundado en una avenida de unos 3000 metros más o menos, porque el agua se va a represar y esas aguas van a regresar para Piura”, indicó Farfán.

El especialista cuestionó el tipo de trabajos que se vienen realizando en la zona y señaló que la colocación de geobolsas no resuelve el problema principal del cauce colmatado y cubierto de vegetación.

Por su parte, el ingeniero civil Juan Ríos Silva indicó que existió indefinición sobre la ejecución de los 2 800 metros restantes hasta el puente Grau. Señaló que no se ha mantenido un encauzamiento continuo en el cauce y advirtió sobre el riesgo de no actuar a tiempo frente a un escenario climático adverso.

De otro lado, el dirigente del sector de Coscomba, Daniel Castillo, señaló que cerca de 180 familias ubicadas al margen izquierdo del río podrían verse perjudicadas si no se retoman las labores de fondo en el río Piura.