Un hombre, presuntamente de nacionalidad extranjera, fue asesinado a balazos cuando viajaba como pasajero en un mototaxi por el sector de Mario Aguirre. Los atacantes interceptaron la unidad, obligaron al conductor a bajar y dispararon cerca de diez veces contra la víctima, quien permaneció en el vehículo. En la escena dejaron afiches con amenazas atribuidas a la organización criminal ecuatoriana «Los Lobos JS17».

El ataque se registró aproximadamente a las 5:30 de la tarde de ayer. Según la información preliminar, el hombre se desplazaba en un mototaxi marca Honda cuando fue interceptado por delincuentes armados que actuaron directamente contra la unidad menor.

Los sujetos encañonaron al conductor y lo obligaron a descender del vehículo. Ante la amenaza, el chofer abandonó el mototaxi y se puso a buen recaudo. Sin embargo, el pasajero permaneció sentado en la unidad y fue alcanzado por los disparos de los atacantes.

Los sicarios habrían realizado alrededor de diez disparos contra el pasajero, quien quedó gravemente herido dentro del vehículo. Antes de retirarse, los atacantes arrojaron afiches con mensajes amenazantes firmados por «Los Lobos JS17».

Al parecer, se acusaba a la víctima de haber intentado enfrentarse al poder de esta organización criminal. Este mensaje constituye un elemento que deberá ser evaluado por la Policía para establecer el móvil del asesinato y determinar si existe una relación con dicha banda.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía llegaron al lugar y encontraron que el hombre todavía presentaba signos vitales. Por ello, lo trasladaron de emergencia al hospital del Ministerio de Salud. No obstante, los médicos solo pudieron certificar su deceso.