Un chofer de automóvil e integrante de una iglesia evangélica, falleció en el Hospital de Especialidades, luego de ser atropellado por una mototaxi cuando se dirigía al templo religioso al que concurría en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana.

Se trata de Javier Lazo La Madrid, de 67 años, quien no soportó las graves heridas que sufrió, entre ellas, una fractura en la base del cráneo. El hombre falleció la noche del último jueves en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del mencionado nosocomio, donde permanecía internado debido a su delicado estado de salud.

Su cuerpo viene siendo velado en su vivienda, ubicada en la calle Catacaos 320 del barrio El Porvenir, en Bellavista, donde sus familiares, amigos y vecinos lo acompañan en medio del dolor. Asimismo, exigen justicia y la recaptura del joven conductor de la mototaxi que ocasionó el accidente y que ha enlutado a una familia.

“Lo que pedimos es justicia. Que las autoridades dispongan la captura nuevamente del chofer de la mototaxi que ese día fue detenido por los vecinos, pero luego fue liberado. Queremos que asuma las consecuencias de lo que ha hecho y el dolor que ha provocado”, manifestó una de sus familiares.

El trágico accidente ocurrió la noche del último domingo, en la tercera cuadra de la calle Catacaos, cerca de la vivienda de la víctima. Javier Lazo caminaba rumbo a una iglesia evangélica a la que había comenzado a asistir desde hacía algunos meses.

En esas circunstancias, apareció una mototaxi de color amarillo que lo atropelló violentamente por la parte posterior. Debido al fuerte impacto, el hombre quedó tendido sobre la pista e inconsciente, mientras los vecinos, alarmados por lo ocurrido, pedían auxilio, según un video de las cámaras de vigilancia. Luego, fue trasladado al Hospital de Especialidades y el último jueves falleció.