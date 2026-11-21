De varios balazos en la cabeza y frente a su amigo, quien también resultó herido, fue asesinado un hombre que se desplazaba en una camioneta que trasladaba jabas para frutas por la carretera Sullana-Alamor, en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana.

El ataque se registró la tarde de ayer, cuando la víctima, identificada como William Flores Córdova, de 37 años, manejaba la camioneta de placa de rodaje FOY-858, de color verde, con dirección a la ciudad de Sullana. Sin embargo, al llegar a la altura del centro recreacional El Emporio, fue interceptado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

En ese momento, uno de los delincuentes abrió fuego contra el conductor y le disparó hasta al menos tres balazos que le impactaron en la cabeza, provocándole la muerte de manera instantánea.

Su cuerpo quedó sin vida en el asiento, mientras que su amigo, quien viajaba como copiloto, resultó herido y fue trasladado a un nosocomio de Sullana.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y la fiscal de turno para realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, agentes de las comisarías de Salitral y Marcavelica, junto a personal de Serenazgo, apoyaron en el control del tránsito, permitiendo que los vehículos circularan por una sola vía mientras se desarrollaban las investigaciones.

Se conoció que Flores Córdova se dedicaba actualmente a la comercialización de frutas en el mercado mayorista de la zona industrial de Sullana, ubicado cerca de la carretera Sullana-Tambogrande.

Además, había sido investigado por la Policía e incluso estuvo recluido en el penal de Piura por el presunto delito de tenencia ilegal de armas y fue vinculado con el asalto y asesinato del cambista y expolicía Juan Chávez Huamán, el 25 de enero de 2020.