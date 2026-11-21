Personal de la Defensoría del Pueblo en Piura, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Dirección de Obras del Gobierno Regional supervisaron los trabajos de las defensas ribereñas ejecutados por el Consorcio Los Ejidos, a la altura de la progresiva 1+700 de la margen derecha del río Piura.

Durante la visita, los responsables de la obra informaron que se habían instalado 26 de las 46 tablestacas que deben ser repuestas. Asimismo, señalaron que la culminación de los trabajos está prevista para finales de diciembre, siempre que las condiciones climáticas y el nivel del río lo permitan. Ante ello, la entidad solicitó la remisión del cronograma actualizado para verificar el avance de las labores.

En el recorrido también se advirtió la ausencia de seis puertas en los parapetos de la margen izquierda del río Piura, entre las progresivas 1+200 y 1+700. Frente a esta situación, se recomendó al GORE adoptar las acciones necesarias para garantizar su pronta reposición.

Al respecto, se informó que se elaboraría una ficha técnica y que los trabajos correspondientes culminarían a finales de diciembre.