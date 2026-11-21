El expresidente Pedro Pablo Kuczynski partió rumbo a Estados Unidos luego que, en octubre último, se revocara su impedimento de salida del país.

La decisión se dictó tras el archivamiento del proceso que afrontaba por presuntos aportes irregulares (campaña 2016).

“Está actualmente en compañía de su familia y va a pasar algún tiempo con ellos. También tiene la intención de ir a la Clínica Mayo para evaluar la prótesis valvular que él tiene desde hace años”, detalló su abogado Julio Midolo a RPP.

En esa línea, agregó que Kuczynski viajó con normalidad, “con su pasaporte peruano, y pasó por todos los controles migratorios por el aeropuerto internacional Jorge Chávez”.

Indicó que el exdignatario se pondrá a derecho cuando se agende la fecha de inicio del juicio oral por el Caso Westfield Capital.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad