El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vásquez Loaiza, informó que como informe preliminar, tres personas resultaron heridas y se registraron daños hasta en tres provincias.

“Hay viviendas afectadas que se reportaron ayer tras el sismo de 6.7 grados al noroeste de Junín. Hay viviendas con rajaduras y grietas en las paredes en la provincia de Junín, en Ondores, Ulcumayo, Carhuamayo. En Tarma también hay viviendas afectadas en Palca, San Pedro de Cajas, Pichanaqui y en Chanchamayo. Al momento se realiza la cuantificación”, indicó Vásquez Loaiza.

El subgerente de Defensa Civil informó que la vía Tarma-Chanchamayo estuvo parcialmente bloqueada en varios tramos para lo cual Provías Nacional desplazó maquinaria para habilitar el paso. Precisamente por la caída de rocas se reportaron tres heridos.

“Se nos reportó un accidente de tránsito con tres heridos a causa de la caída de rocas, en la ruta Tarma-Chanchamayo. La ambulancia evacuó a los heridos al hospital más cercano”, indicó.

De otro lado, los alcaldes de Junín, Ondores y Carhuamayo, han reportado sólo viviendas afectadas pero no viviendas destruidas.

En el distrito de Acobamba en Tarma, se reportan daños en el colegio San Miguel, son evidentes las rajaduras en las paredes de la institución educativa. En el distrito de Río Negro en Satipo se reportan daños en la iglesia.

A oscuras

Por su parte, Electrocentro S.A. informa a la población que, tras el sismo registrado, se activó de inmediato el Plan de Contingencia para restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas de las provincias de Oxapampa y Satipo, así como en los distritos de Villa Rica, Pozuzo y Puerto Bermúdez (provincia de Oxapampa) y La Merced (provincia de Chanchamayo).