Alias “Jolín”, presunto cabecilla de la organización criminal transnacional “La Nueva Jauría”, llegó este viernes 20 de noviembre al Perú, tras ser entregado a las autoridades nacionales en la frontera con Ecuador.

Tras ello, el Ministerio del Interior informó que el investigado será trasladado a Lima bajo estrictas medidas de seguridad para responder ante la justicia por los presuntos delitos que se le atribuyen.

Jolín Bazán Valderrama, conocido como alias “Jolín”, es un presunto cabecilla criminal originario de La Libertad y señalado como líder de la organización delictiva transnacional “La Nueva Jauría”, también conocida como “La Jauría”.

La operación de recepción en Tumbes fue liderada por el ministro del Interior, César Astudillo, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López, quienes supervisan el procedimiento y las acciones de seguridad para su traslado a la capital.

El retorno a Perú de Bazán Valderrama fue posible gracias a la coordinación entre las fuerzas policiales de Perú y Ecuador, así como al apoyo de inteligencia de Estados Unidos, según informó el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta.

El premier destacó que, en los últimos tres meses, se logró capturar a cabecillas de organizaciones criminales que representaban una amenaza para la población de La Libertad.

Alias “Jolín” tiene una condena de cadena perpetua por los delitos de secuestro y asesinato. Tras su llegada al país, será puesto a disposición de las autoridades competentes para cumplir con los procedimientos judiciales correspondientes.

🚨🇵🇪 ¡El Perú responde y lucha contra el crimen organizado! Alias “Jolín”, presunto cabecilla de la organización criminal transnacional “La Nueva Jauría”, fue entregado a las autoridades peruanas en la frontera con Ecuador y será trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a Lima para responder ante la justicia. El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y el comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, lideran la operación en Tumbes. 🇵🇪 El Perú articula esfuerzos internacionales y acciones policiales para enfrentar al crimen organizado. #PerúResponde — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 20, 2026

#PCMInforma | ¡Alias Jolín, cabecilla de La Nueva Jauría, retornará hoy al Perú para responder ante la justicia! El primer vicepresidente de la república, Luis Galarreta, informó que Jolín Bazán Valderrama llegará al país hoy alrededor de las 5:00 p. m. desde Ecuador para ser puesto a disposición de las autoridades. Para su traslado, el titular del @MininterPeru, César Astudillo; el comandante general de la @Policia_Peruana, Fredy López; y el jefe de la @DirincriPNP viajarán a Tumbes a fin de recibir al detenido. "Lo importante es que en tres meses hemos capturado a los cabecillas que han puesto en peligro a muchas personas en La Libertad", destacó el titular de la PCM. — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) November 20, 2026

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