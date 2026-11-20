Alias “Jolín”, presunto cabecilla de la organización criminal transnacional “La Nueva Jauría”, llegó este viernes 20 de noviembre al Perú, tras ser entregado a las autoridades nacionales en la frontera con Ecuador.
Tras ello, el Ministerio del Interior informó que el investigado será trasladado a Lima bajo estrictas medidas de seguridad para responder ante la justicia por los presuntos delitos que se le atribuyen.
Jolín Bazán Valderrama, conocido como alias “Jolín”, es un presunto cabecilla criminal originario de La Libertad y señalado como líder de la organización delictiva transnacional “La Nueva Jauría”, también conocida como “La Jauría”.
La operación de recepción en Tumbes fue liderada por el ministro del Interior, César Astudillo, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López, quienes supervisan el procedimiento y las acciones de seguridad para su traslado a la capital.
El retorno a Perú de Bazán Valderrama fue posible gracias a la coordinación entre las fuerzas policiales de Perú y Ecuador, así como al apoyo de inteligencia de Estados Unidos, según informó el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta.
El premier destacó que, en los últimos tres meses, se logró capturar a cabecillas de organizaciones criminales que representaban una amenaza para la población de La Libertad.
Alias “Jolín” tiene una condena de cadena perpetua por los delitos de secuestro y asesinato. Tras su llegada al país, será puesto a disposición de las autoridades competentes para cumplir con los procedimientos judiciales correspondientes.