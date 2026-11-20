El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó, por unanimidad, el recurso de reconsideración que presentó Renovación Popular para anular la resolución que establece que los regidores electos que hayan ejercido como alcaldes en el periodo reciente, no puedan asumir como burgomaestres para el 2027-2030 mediante la modalidad de sucesión.

El partido celeste buscaba que Rafael López Aliaga (RLA), elegido primer regidor, pueda asumir como alcalde de Lima.

Roberto Burneo, presidente del JNE, defendió el criterio del pleno sobre la prohibición de utilizar la sucesión municipal para concretar una reelección inmediata. Foto: GEC.

EN DETALLE

Renovación Popular presentó el recurso porque consideró que se vulneró el principio constitucional al introducir un nuevo criterio interpretativo y modificar las reglas y condiciones bajo las cuales se desarrolló las Elecciones Regionales y Municipales 206.

“A determinados candidatos se les está negando la posibilidad de acceder al cargo, bajo un criterio interpretativo distinto al que había regido durante el desarrollo del presente proceso electoral”, argumentó el partido de RLA.

La organización recordó que el propio JNE contribuyó a presentar a los candidatos que ocupan el primer lugar en las listas de regidores como los probables reemplazantes de los candidatos a alcaldes que renunciaron durante el proceso electoral, incluso, fueron invitados a participar en el debate electoral.

La bancada de Renovación Popular que lidera Rafael López Aliaga, presentó una denuncia constitucional contra el presidente del JNE, Roberto Burneo. (Foto: GEC)

RESPUESTA

Al respecto, el Pleno del JNE indicó que los pronunciamientos que emiten están dentro de la atribución constitucional y legal que ellos tienen para administrar justicia en materia electoral.

“Son dictados en instancia final, definitiva y no son susceptibles de revisión, conforme a lo dispuesto en la Constitución”, se lee en la resolución.

Además, el organismo electoral mencionó que sus decisiones son “cosa juzgada” en materia electoral, por lo tanto, no procede ningún recurso o acción de garantía.

“Resultan improcedentes, en esta sede, los pedidos de revisión o reevaluación de las decisiones expedidas por este órgano electoral, independientemente que la denominación o sumilla que se le dé al escrito”, precisa el documento.

En la misma línea refieren que el hecho de que RLA no esté de acuerdo con la respuesta del JNE, no significa que se haya emitido una decisión arbitraria.

“Por el contrario, la resolución contiene los votos en mayoría y en minoría, el análisis y deliberación sobre el alcalde del artículo 194 de la Constitución”, reza el texto.

Por ese motivo, se declaró improcedente su recurso de reconsideración y se archivó el archivo definitivo del expediente.

El JNE rechazó, por unanimidad, la reconsideración que presentó Renovación Popular en contra del fallo que impide que Rafael López Aliaga, elegido primer regidor, asuma como alcalde de Lima. https://t.co/6rAcs7tgos — Sofía López (@SofiaLopezLl) November 19, 2026

RECURSOS

Sin embargo, esta no es la único recurso que Renovación Popular tiene pendiente.

Recientemente, Wilber Medina, abogado de López Aliaga, anunció que el partido interpuso una acción de amparo contra el JNE.

El documento ingresado al Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima solicita que se ordene al organismo electoral que se abstenga de aplicar la decisión que impide que los primeros regidores puedan asumir una alcaldía si ejercieron el mismo cargo en el periodo anterior.

“Que se orden al JNE reconocer que dicho acuerdo no puede restringir mi derecho a asumir la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima en mi condición de primer regidor elegido”, señala la acción de amparo.

Hasta el momento suman cuatro los documentos ingresados en contra el presidente del JNE, Roberto Burneo (ver infografía).

Estos son los recursos en contra de Roberto Burneo y/o el JNE. (Infografía: Diario Correo)

REACCIONES

La senadora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, se pronunció sobre la denuncia constitucional presentada por Renovación Popular contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, por el caso de Rafael López Aliaga

En declaraciones a la prensa, aseguró que su bancada continuará impulsando el procedimiento.

“Vamos a usar todas las armas, herramientas que podamos para poder traer justicia a eso de más de un millón y medio de limeños que votamos por él”, declaró.

A su turno, el diputado Diego Bazán (Renovación Popular) consideró que la decisión que tomó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es arbitraria, porque existe un conflicto de intereses.

“Roberto Burneo (presidente del JNE) denunció a nuestro líder”, recordó.

Además, dijo que si bien el recurso de reconsideración fue desestimado, aún se pueden tomar otras decisiones.

“Nos sorprende lo del JNE, pensamos que las posiciones estaban partidas, pero parece que se hace un espíritu de cuerpo”, afirmó.

Por su parte, el excandidato a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, consideró que la decisión que tomó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la reelección encubierta, se tomó de manera tardía.

“Yo creo que es una decisión perfectamente constitucional y perfectamente tardía también. Nosotros, desde el primer momento, exigíamos al Jurado que se pronuncie antes de las elecciones si se va a permitir o no la reelección que la Constitución prohíbe. Lamentablemente, se pronunciaron después de las elecciones”, indicó.

Para el alcalde de Surco, la disposición del JNE llegó a “destiempo”, lo que consideró que afectó los resultados de los comicios del pasado 4 de octubre.

“Si el pronunciamiento hubiera sido antes, los resultados hubieran sido otros, porque el señor López Aliaga no podía postular para alcalde de acuerdo a la Constitución. (…) Afectó los resultados. El Jurado toma una decisión constitucional, pero totalmente en mal momento”, afirmó.

El diputado Diego Bazán (Renovación Popular) mostró su disconformidad por la decisión del JNE. (Foto: GEC)

POSTURA

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, consideró que la falta de definiciones sobre las autoridades electas genera incertidumbre entre los vecinos y dificulta conocer cómo se desarrollará el proceso de transferencia municipal.

Desde su punto de vista, es necesaria una reorganización del sistema electoral.

“Con el mejor ánimo de aportar para que las autoridades, el Congreso de la República, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones a título propio, o la Presidencia de la República, tomen cartas en el asunto y declaren en reorganización todo el sistema electoral, es sumamente necesario”, dijo.

En otro momento, expresó su preocupación porque aún no se han instalado las comisiones de transferencia de cargo por la falta de proclamación de los resultados para la alcaldía capitalina.

“En tanto, no hay un resultado oficial y no se sepa bien quién va a ser el próximo alcalde de la ciudad capital o la próxima alcaldesa de la ciudad capital, no podemos continuar con los procesos de transferencia”, sostuvo.