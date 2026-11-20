El senador de la bancada de Obras, Daniel Barragán, consideró que el canciller Carlos Espá debe ser interpelado por las deficiencias registradas durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.

En declaraciones a Canal N, el legislador expresó su respaldo a una eventual moción de interpelación contra el titular de Relaciones Exteriores y señaló que, hasta el momento de la entrevista, se habían reunido 15 firmas para impulsar la iniciativa.

Barragán sostuvo que, si bien Espá no sería directamente responsable de los problemas logísticos durante la celebración religiosa, sí tiene responsabilidad política como titular del sector.

Además, cuestionó algunas de sus publicaciones y videos en TikTok, al considerar que no proyectan la seriedad que debería caracterizar a un ministro de Relaciones Exteriores. “Él no es directamente responsable, pero es un responsable político del sector”, manifestó.

Respecto a la posición de su bancada, el senador descartó que exista una división interna luego de que el vocero de Obras, Víctor Piñán, respaldara una moción de invitación al canciller en lugar de una interpelación. Explicó que su postura es personal y que la decisión oficial se adoptará de manera colegiada, tras una reunión de bancada y las coordinaciones con su líder, Ricardo Belmont.

Por otro lado, Barragán respaldó las investigaciones de la Policía y las instituciones de justicia tras las detenciones de familiares de la diputada Jacqueline Tapullima, de Juntos por el Perú, por presuntos vínculos con el terrorismo. El legislador descartó que se trate de posibles represalias políticas y señaló que las autoridades deben esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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