El sismo de magnitud 6.7 registrado este viernes 20 de noviembre de 2026 a las 19:09:19 horas, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín y una profundidad de 129 kilómetros, tuvo un alcance que abarcó distintas zonas del centro del país y la capital.

De acuerdo con el Reporte de Percepción Sísmica del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) —actualizado a las 19:30:47 horas con parámetros del IGP y una intensidad máxima de V en Junín—, la población experimentó el temblor en tres niveles, ordenados de menor a mayor intensidad:

Percepción leve: Se reportó en amplios sectores de la sierra central de Junín, abarcando distritos de la provincia de Huancayo (como Huancayo, El Tambo, Chilca, Sicaya, Sapallanga y Santo Domingo de Acobamba), de Jauja (entre ellos Jauja, Acolla, Ataura, El Mantaro, Muqui y Sincos) y de Tarma (incluidos Tarma, Acobamba, Palca, Palcamayo y San Pedro de Cajas).

Percepción moderada: Fue registrada en los distritos de la provincia de Satipo, en Junín (Satipo, Coviriali, Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Río Negro, Río Tambo y Vizcatán del Ene), así como en los distritos de Lima metropolitana (entre ellos Lima, Ancón, Ate, Barranco, Breña, Miraflores, San Isidro, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco y Villa El Salvador).

Percepción fuerte: Se concentró en la provincia de Junín, específicamente en los distritos de Junín, Carhuamayo, Ondores y Ulcumayo, cercanos a la zona del epicentro.

Las autoridades continúan con el monitoreo en zonas vulnerables. Desde la subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional Junín se informó uqe tres personas quedaron heridas en un accidente de tránsito por la caída de rocas en la carretera