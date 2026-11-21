Tras más de 13 años de espera, postergaciones y dificultades que parecían insalvables, el Ministerio de Salud realizó la entrega oficial de la infraestructura y el equipamiento al Gobierno Regional Cusco, que marca el inicio de una nueva etapa para la salud pública de la región.

Durante la ceremonia, el gobernador regional, Werner Salcedo, destacó que la culminación de dicho proyecto hospitalario constituye el resultado del esfuerzo compartido entre distintas gestiones, instituciones, profesionales y trabajadores que nunca abandonaron el propósito de hacer realidad la construcción del ‘Hospital de los pobres’.

“Cuando las autoridades dejamos de lado las discrepancias y asumimos compromisos con responsabilidad, podemos hacer realidad obras que durante años parecían imposibles. El Hospital Antonio Lorena es una demostración de que, cuando trabajamos unidos por nuestro pueblo, sí se puede”, expresó en la suscripción del acta que formalizó su entrega por parte del Programa Nacional de Inversiones en Salud a la administración regional.

Sostuvo que el nuevo establecimiento de salud de categoría III-1, no representa únicamente una moderna infraestructura, sino una oportunidad para transformar la atención sanitaria y devolverles tranquilidad a las familias cusqueñas. Asimismo, reconoció el aporte de los profesionales de salud, trabajadores del hospital de contingencia, ingenieros, técnicos y autoridades que contribuyeron a concretar este proyecto.

“Este establecimiento, conocido como el ‘Hospital de los pobres’, estará al servicio de todos los ciudadanos. Porque cuando está en riesgo la vida, no existen diferencias económicas ni sociales. Lo único que importa es salvar vidas y garantizar que cada persona reciba atención con dignidad”, enfatizó.

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Dyer, subrayó que la transferencia del Hospital Antonio Lorena representa el cumplimiento de un compromiso largamente esperado por miles de familias del Cusco y de la macrorregión sur.

Con más de 49 000 metros cuadrados construidos, 523 camas hospitalarias, 19 especialidades médicas y tecnología de última generación, el referido establecimiento de salud se consolida como el hospital más moderno del sur peruano y permitirá brindar atención especializada y de calidad a más de 500 000 habitantes del Cusco y de regiones vecinas.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad