Tras el sismo de 6.7 de magnitud con epicentro en la provincia de Junín, en la región del mismso nombre, el alcalde provincial Elio Zevallos, señaló que cientos de personas salieron despavoridas de sus hogares pero que en la ciudad capital no se han reportado mayores daños.

“Lo que nos han informado es que el el distrito de Ondores, donde habría sido el epicentro, se han caído corrales pero no hubo afectación a la vida humana. Seguimos monitoreando y haciendo un recorrido para descartar que haya alguna víctima”, señaló.

A su turno el alcalde de Carhuamayo Abdel Vega, informó que de manera preliminar se han identificado 7 viviendas con rajaduras.

“Ha sido el sismo más fuerte en toda la historia del distrito. Nos encontramos en La Meseta del Bombón donde la mayoría de casas son de material noble pero todavía hay una gran cantidad de material rústico que han sido afectadas. Hasta el momento de manera preliminar nos han reportado daños y rajaduras en al menos 7 viviendas”, indicó