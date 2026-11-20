Tres personas resultaron heridas luego de que una camioneta se despistara y volcara la madrugada de este viernes 20 de noviembre en la Carretera Central, en el sector de Nueva Morococha, provincia de Yauli, región Junín.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 5:31 a. m., en el kilómetro 151+200 del tramo Lima–La Oroya. El vehículo involucrado fue una camioneta Mitsubishi ASX gris oscuro, de placa C5M-323, que se dirigía hacia Jauja.

Los ocupantes fueron identificados como Juan Carlos Méndez Quicaño (50), quien conducía la unidad, además de Anastacia Cataño Ulianova (40) y Jorths Bekan Limas Vásquez (21), quienes viajaban como pasajeros. Los tres presentaron lesiones de consideración y fueron diagnosticados con politraumatismo.

Fertilizantes habrían quedado sobre la vía

Según la información preliminar, el siniestro habría sido ocasionado por varios sacos de fertilizante que presuntamente cayeron de un tráiler y quedaron esparcidos sobre la carretera.

El conductor de la camioneta no habría logrado advertir los obstáculos a tiempo. Tras impactar contra ellos, perdió el control del vehículo, que terminó fuera de la vía y volcado.

Los heridos fueron auxiliados y trasladados al hospital de La Oroya para recibir atención médica. Las circunstancias del accidente son materia de investigación.