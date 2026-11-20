La posibilidad de que se presenten problemas en el abastecimiento de agua potable en Arequipa durante el periodo 2026-2027 mantiene en alerta a las autoridades regionales. Ante el riesgo de déficit hídrico asociado al escenario previsto por el fenómeno El Niño, el Gobierno Regional, Sedapar y Sunass evalúan medidas para evitar que la población se vea afectada por una eventual escasez del recurso.

La preocupación está enfocada en 42 distritos de cinco provincias de Arequipa que fueron declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante déficit hídrico, mediante el Decreto Supremo N.° 140-2026-PCM. La medida comprende jurisdicciones de las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión, y establece un plazo de 60 días calendario para ejecutar acciones de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación.

Frente a este escenario, representantes de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, Sedapar y Sunass sostuvieron una reunión técnica para evaluar cuánta agua estaría disponible y qué consecuencias podría tener una reducción del recurso en el suministro para consumo humano.

Uno de los principales objetivos es garantizar la continuidad del servicio y anticiparse a posibles problemas de abastecimiento. Para ello, las instituciones identificaron puntos que requieren intervención y analizaron alternativas para optimizar el uso del agua y mejorar la capacidad de respuesta ante una eventual escasez.

Sin embargo, hasta el momento, las instituciones no precisaron si se aplicarán restricciones, cortes programados o racionamiento del servicio de agua potable en Arequipa. Tampoco se han detallado las medidas específicas que ejecutará Sedapar en caso de que disminuya la disponibilidad del recurso.

Se espera que Sedapar informe las acciones que implementará, cuáles serán las zonas prioritarias y cómo se garantizará el abastecimiento de agua a las familias durante el periodo de posible déficit hídrico.