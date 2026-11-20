El cine peruano sumará una nueva producción a su cartelera navideña. “San Tano”, película escrita y dirigida por Antonio Landeo Vega, se estrenará este jueves 3 de diciembre de 2026 con una historia centrada en la relación entre un padre y su hija, la ausencia y las segundas oportunidades.

El protagonista es Tano, interpretado por Ítalo Lorenzzi, quien atraviesa una crisis luego de que su hija Camila sea llevada al extranjero sin su consentimiento. Tras enfrentarse a su jefe y quedarse sin trabajo, termina en la calle, hasta que aparece Sofía (Gloria Klein), una directora de marketing que le ofrece trabajar como Santa Claus en una campaña navideña.

La propuesta laboral termina convirtiéndose en una experiencia que transforma al personaje. Al compartir momentos con los niños y recibir sus muestras de afecto, Tano comienza a recuperar el rumbo de su vida y encuentra una motivación para volver a luchar por estar junto a su hija. Sin embargo, el éxito de la campaña provoca la reacción de su antiguo jefe.

El elenco reúne a Ítalo Lorenzzi, Gloria Klein, Emilio Montero, Zelma Gálvez, Cecilia Tosso, Luiggi Lomparte, Alejandro Tinoco, Antoinette Klein, Paloma de Abril y Nicole Faverón, entre otros actores. La producción también cuenta con la participación especial de la actriz argentina Caro Costas.

Landeo explicó que la película aborda el poder del amor y la inocencia, así como la posibilidad de comenzar de nuevo al aceptar el cariño de los demás.