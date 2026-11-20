El papa León XIV se despidió del Gobierno peruano con un mensaje de buenos deseos antes de abordar el vuelo que lo llevó de regreso a Roma, tras su visita apostólica de seis días al país. Así lo reveló el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien participó en el encuentro de despedida del pontífice.

En conferencia de prensa, el titular de la PCM contó que tuvo la oportunidad de despedir al santo padre y conversar brevemente con él.

Durante ese momento, el pontífice le preguntó cuándo había viajado la presidenta Keiko Fujimori a China, a lo que respondió que su partida estaba prevista para el 15, muy temprano.

Según relató Galarreta, León XIV expresó su deseo de que la mandataria pudiera alcanzar las metas que se había propuesto durante su viaje. Además, aseguró que el papa se mostró tranquilo y deseó suerte al Gobierno cuando se despidió en las escaleras antes de abordar el avión.

El premier hizo esta precisión frente a las versiones que señalaban que el pontífice habría tenido un gesto de desaire durante su despedida.

“El papa León XIV estaba absolutamente tranquilo, le deseó suerte al Gobierno cuando se despidió en la escalera también”, afirmó.