El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, respondió a las consultas sobre la denuncia constitucional presentada contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, así como sobre la situación política de Rafael López Aliaga.

Al ser abordado por la prensa, Reggiardo prefirió no pronunciarse sobre estos asuntos y señaló que debe mantener la neutralidad mientras se desarrolla el proceso electoral. “No puedo intervenir en los comentarios, son temas internos que yo no pretendo emitir ninguna opinión”, manifestó cuando también le preguntaron por las versiones de una posible solicitud de renuncia dirigida a regidores de Renovación Popular.

Pese a evitar comentarios sobre la denuncia, Reggiardo expresó cuestionamientos al desempeño de los organismos electorales y planteó la necesidad de reorganizar el sistema electoral. Por ello, instó al Congreso, la Junta Nacional de Justicia, el JNE y la Presidencia de la República a evaluar acciones frente a los hechos ocurridos durante el proceso electoral.

El alcalde advirtió que la ausencia de certezas sobre las autoridades electas provoca preocupación entre los vecinos y complica la planificación del proceso de transferencia municipal.

“Con el mejor ánimo de aportar para que las autoridades, el Congreso de la República, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones a título propio, o la Presidencia de la República, tomen cartas en el asunto y declaren en reorganización todo el sistema electoral, es sumamente necesario”, sostuvo.