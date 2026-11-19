El alcalde de Magdalena, Francis Allison, opinó sobre la denuncia constitucional presentada por Renovación Popular contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, a raíz de la decisión sobre la acreditación de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima.

Durante una entrevista con Canal N, Allison calificó la denuncia como un “mamarracho jurídico” y afirmó que no hay sustento legal para acusar a una autoridad por cumplir con lo establecido en la Constitución.

Allison explicó que la Constitución prohíbe la reelección inmediata de las autoridades municipales y sostuvo que la resolución del organismo electoral se ajusta a ese mandato.

“Yo llamo este tipo de actos mamarracho jurídico. La Constitución dice de manera expresa que no hay reelección inmediata, y esto es una reelección inmediata. Denunciar a una autoridad por hacer cumplir la ley no tiene ningún asidero legal ni lógico”, declaró.

No obstante, Allison también criticó que el JNE no fijara su postura con mayor anticipación. Consideró que un pronunciamiento oportuno habría permitido que tanto los candidatos como los ciudadanos conocieran las reglas antes de las elecciones.

“Rafael López Aliaga se molesta, pero él y el jurado son responsables de esta crisis, y más bien, quien les habla y los otros candidatos, somos más bien las víctimas de estas leguleyadas de querer ser alcalde metiéndote por la ventana”, sostuvo.

El burgomaestre sostuvo que la denuncia contra Burneo no debería avanzar y cuestionó lo que calificó como una forma de hacer política basada en confrontaciones, insultos y acusaciones. Asimismo, insistió en que el JNE, en su condición de máxima autoridad de justicia electoral, debía garantizar el cumplimiento de la Constitución.

“No hay ninguna función usurpada, lo que hay acá es un estilo político de la pelea, la prepotencia, el insulto, el enfrentamiento. El Congreso van a intentar dañar, pero al final no va a prosperar porque es un mamarracho jurídico”, indicó.