La presidenta de la República, Keiko Fujimori, pidió a las economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) sumar esfuerzos para ayudar al Perú a enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, durante la cumbre de líderes que se desarrolla en la ciudad de Shenzhen, China.

La jefa de Estado advirtió que el evento climático tendrá una magnitud extraordinaria y podría afectar a numerosas personas.

“ Afectará a muchas personas, por eso pedimos a las economías de APEC que se pongan del lado de Perú para responder ante los efectos derivados de El Niño”, manifestó la mandataria.

Keiko Fujimori destaca solidez económica del Perú

Durante su intervención, Fujimori sostuvo que la solidez económica del país ha permitido implementar medidas contracíclicas para afrontar el impacto del fenómeno climático en la economía y la producción nacional.

Asimismo, reconoció que el Perú enfrenta diversos desafíos, entre ellos el impulso de la innovación en beneficio de los jóvenes peruanos.

La mandataria recordó que el país cuenta con acuerdos comerciales con 60 naciones que representan el 82 % del producto bruto interno (PBI) mundial. Según indicó, esta apertura comercial ha contribuido al crecimiento de la inversión privada y de las reservas internacionales netas.

China donará US$ 22,5 millones al Perú para enfrentar El Niño

Tras reunirse el martes 17 de noviembre con el presidente de China, Xi Jinping, Fujimori anunció que el país asiático entregará al Perú US$ 15 millones en cooperación no reembolsable y otros US$ 7,5 millones en maquinaria para afrontar los efectos de El Niño.

El anuncio se produce en medio del fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales, tras la entrada en vigencia del Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y China, el pasado 1 de noviembre.

Perú también buscará el apoyo de Japón

La presidenta expresó su expectativa de que Japón se sume a los esfuerzos de cooperación internacional para atender las dificultades que podría ocasionar el fenómeno climático en territorio peruano.

Como parte de su gira por Asia, Fujimori tiene previsto realizar una visita oficial a Japón el viernes 20 de noviembre, donde sostendrá una reunión con la primera ministra de ese país, Sanae Takaichi.