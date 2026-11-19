La presidenta Keiko Fujimori presentó al Perú como una plataforma estratégica para acceder a los mercados de América del Sur durante un encuentro con empresarios estadounidenses realizado en Shenzhen, China, en el marco de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

La reunión fue organizada por ComexPerú y la US-APEC Business Coalition, y permitió e xponer las oportunidades de inversión , las fortalezas de la economía nacional y las medidas del Gobierno para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos.

Durante su intervención, la mandataria destacó que el Perú cuenta con 25 tratados de libre comercio que le permiten acceder a más de 60 mercados internacionales. Asimismo, reafirmó su respaldo a la inversión privada, a la que atribuyó aproximadamente el 80 % de la actividad económica nacional.

También resaltó los indicadores macroeconómicos del país, como una inflación cercana al 3,4 % y una deuda pública equivalente al 30 % del producto bruto interno (PBI). En ese contexto, ratificó su compromiso con el modelo económico establecido en la Constitución de 1993, la autonomía del Banco Central de Reserva y la estabilidad jurídica para los inversionistas.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, presentó las oportunidades de inversión en los sectores minero y energético, y anunció medidas para simplificar los procedimientos administrativos y reducir las trabas que dificultan la ejecución de proyectos.

También señaló que el Gobierno busca promover inversiones mineras por US$ 40 000 millones durante los próximos cinco años y ampliar la generación eléctrica mediante la instalación de nuevas centrales. El ministro destacó la posición del Perú como uno de los principales productores mineros del mundo y convocó a los empresarios extranjeros a participar en el desarrollo de esta actividad.

A su turno, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó que los acuerdos comerciales suscritos por el Perú permiten acceder aproximadamente al 80 % del mercado mundial. Además, mencionó la entrada en vigor de los tratados comerciales con Guatemala y Hong Kong, así como la optimización del acuerdo con China.

También informó que el país continúa negociando un acuerdo económico integral con Indonesia y que está preparado para suscribir un tratado de libre comercio con Tailandia.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad