El Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso declarar en emergencia las operaciones de hidrocarburos relacionadas con el suministro de combustibles en todo el país, debido a las posibles consecuencias del Fenómeno El Niño 2026-2027. La disposición regirá por un periodo máximo de ocho meses y abarca las distintas etapas de la cadena de abastecimiento, desde el procesamiento y la refinación hasta el almacenamiento y la comercialización.

La disposición quedó establecida en la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM, difundida el 18 de noviembre. Esta medida busca prevenir posibles interrupciones en el abastecimiento de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP) ante los fenómenos climáticos previstos para los próximos meses.

El Minem señaló que las precipitaciones intensas, las inundaciones, los huaicos y los deslizamientos podrían comprometer tanto la infraestructura de hidrocarburos como las vías empleadas para trasladar combustibles. Estas condiciones representarían una amenaza para la continuidad del suministro en diversas zonas del país.

El Gobierno sustenta la medida, entre otros motivos, en la elevada dependencia del país respecto a los hidrocarburos. Según detalla la resolución, estos recursos —entre ellos, el petróleo crudo, el gas natural, los combustibles líquidos y el GLP— representan el 67 % de la matriz energética peruana.

Asimismo, el Minem advirtió que el país no cuenta actualmente con suficiente capacidad de generación energética para reemplazar estos combustibles por otras fuentes y asegurar el suministro a nivel nacional.

La resolución también precisa que el abastecimiento de combustibles depende de una red logística interconectada, en la que las instalaciones de procesamiento, refinación, almacenamiento y distribución suministran productos a distintas zonas del país, incluso fuera de las localidades donde operan.

En ese contexto, el Ejecutivo considera que la emergencia debe comprender a todo el país, incluso si algunas regiones presentan una mayor exposición a lluvias e inundaciones, debido a la necesidad de mantener la operatividad de toda la cadena de suministro de combustibles.

A partir de esta declaratoria, el Ministerio de Energía y Minas comunicará la medida a Osinergmin, entidad que podrá disponer, previa evaluación y dentro de sus atribuciones, acciones temporales para hacer frente a la emergencia.

Entre las atribuciones de Osinergmin figura la posibilidad de conceder excepciones al cumplimiento de ciertas disposiciones de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos, además de aprobar medidas alternativas a las contempladas en dichas normas.

La finalidad de estas disposiciones es asegurar que las operaciones continúen y prevenir que las dificultades logísticas o los posibles daños a la infraestructura generen interrupciones en el suministro de combustibles.

El Minem alertó que una eventual interrupción prolongada del abastecimiento tendría consecuencias en distintos sectores: podría dificultar el transporte de pasajeros y mercancías, detener actividades económicas y productivas, incrementar los costos logísticos y generar presiones sobre la inflación.