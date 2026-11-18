La ciencia busca transformar el futuro de una de las fibras naturales más representativas del Perú. Un proyecto de secuenciación genética de alpacas permitirá identificar a los animales con mayor potencial para producir fibras suaves y de mejor calidad, con el objetivo de fortalecer la industria textil y la economía de las comunidades altoandinas.

La iniciativa es desarrollada por la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), en alianza con Inca Tops y la compañía de tecnología genómica MGI Tech. La investigación contempla el análisis de 1200 muestras de ADN.

Según los promotores del proyecto, el Perú concentra más del 80 % de la población mundial de alpacas y exporta anualmente más de 200 millones de dólares en productos textiles a mercados de Estados Unidos, Europa y Asia.

¿Cómo puede la genética mejorar la suavidad de la fibra de alpaca?

Uno de los factores que influyen en la suavidad de la fibra de alpaca es la presencia de médula en su estructura interna. Las fibras fuertemente meduladas presentan mayor rigidez y pueden generar una sensación de picor al contacto con la piel.

Tradicionalmente, la evaluación de esta característica requería análisis de laboratorio después de la esquila, un procedimiento de difícil acceso para los pequeños productores.

Sin embargo, mediante el estudio del ADN, los investigadores buscan identificar desde el nacimiento a los animales con mejores características genéticas para la reproducción.

“El uso de herramientas genómicas nos permite determinar el potencial de cada animal desde su nacimiento para alcanzar una fibra de mejor calidad”, explicó Gustavo Gutiérrez, investigador que colabora con el equipo de la UNALM desde Estados Unidos.

De Puno al laboratorio: así se estudia el ADN de las alpacas

Las muestras provienen de Pacomarca, una estación de investigación de Inca Tops ubicada en Puno, donde se desarrolla el trabajo de mejoramiento genético de estos camélidos sudamericanos.

Posteriormente, los especialistas de la UNALM extraen el ADN y procesan el material mediante equipos automatizados de secuenciación genómica.

La tecnología utilizada permite generar aproximadamente 2,6 gigabytes de información genética por animal. Estos datos se contrastan con las mediciones físicas de la fibra para estimar el valor genético de cada ejemplar.

El análisis completo de las muestras concluiría en los próximos meses. La selección de los primeros reproductores está prevista para mediados de 2027, mientras que la primera generación de descendientes seleccionados mediante esta metodología se espera para 2028.

Mejoramiento genético beneficiaría a miles de productores alpaqueros

Además de elevar la calidad de la fibra, el proyecto busca generar mejores oportunidades económicas para las comunidades dedicadas a la crianza de alpacas.

Leyfeng Alan Cruz, gerente de Desarrollo Genético de Pacomarca en Inca Tops, indicó que la estación alberga un promedio de 2500 alpacas al año y mantiene una relación directa con más de 1000 familias.

Asimismo, adquiere fibra cruda de aproximadamente 8000 productores locales.

La incorporación de herramientas genómicas apunta a mejorar la calidad y uniformidad de la fibra peruana, características que demanda el mercado textil internacional.

Tecnología genética podría aplicarse a otras especies en el Perú

De alcanzar los resultados esperados, esta metodología podría extenderse a otras cadenas productivas y contribuir al desarrollo de la ganadería de precisión en el país.

Entre sus posibles aplicaciones se encuentran el mejoramiento de la finura de la lana de los ovinos altoandinos, la eficiencia alimentaria en la crianza porcina y la resistencia a enfermedades en la avicultura.

El objetivo es desarrollar estrategias de selección genética adaptadas a la diversidad climática del territorio peruano, preservando la capacidad de adaptación natural de las especies.