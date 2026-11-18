“Quiero a mi bebé, me lo arrebataron, quiero a mi bebé”, repetía con un dolor inmenso y con el corazón destrozado, Ángela Alvarado, madre del bebé de dos meses que falleció la noche del último domingo en un accidente de tránsito en el cruce hacia el centro poblado San Lucas de Colán, en Paita.

Justicia. Ella junto a sus familiares, amigos y pobladores llegaron con el pequeño ataúd de Mael Moisés I.A. (2 meses), hasta el exterior del Ministerio Público de Paita para exigir justicia y que el conductor de la miniván de placa de rodaje P4L-538, Jerson Eduardo Ayala Castillo, asuma su responsabilidad penal.

“Quiero a mi bebé, me lo arrebataron, ustedes entienden mi dolor que son padres, él estaba empezando a vivir tenía solo dos meses”, agregó la acongojada madre, quien presenta diversas heridas en su cuerpo a consecuencia del accidente de tránsito. Ella estaba acompañada del padre de su hijo.

Sus familiares también solicitaron que el conductor que habría ocasionado el accidente asuma los gastos médicos de la recuperación de la madre.

“Ya no tenemos dinero y por eso salió del hospital de Paita. En la clínica nos piden dinero para atenderla, pero nosotros no tenemos...como está, por favor, ya no hay asistencia médica. Pero qué hacemos, yo no tengo la verdad, pero no hay de dinero suficiente. ¿Cómo hacemos, cómo tenemos? Es la impotencia que nos da, que cómo hacemos para llevarla. Eso es lo que nos duele”, gritaron los familiares de la joven madre.

Ellos criticaron que la familia de la parte acusada si cuentan con dinero para pagar a su abogado, pero no para apoyar a la madre del menor que urge de atención médica.

Además, denunciaron que el resultado del dosaje etílico practicado al conductor de la miniván habría arrojado positivo. Al cierre de la presente edición se esperaba la decisión de las autoridades si lo dejaban en libertad.