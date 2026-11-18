La región Piura enfrenta un repunte de contagios de dengue durante el 2026, acumulando un total de 17,591 casos entre probables y confirmados y 16 defunciones (12 confirmados y 4 probables) hasta el 10 de noviembre, según el reporte oficial de la Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura.

Estas cifras evidencian un drástico rebrote en comparación con el comportamiento de la enfermedad durante todo el año 2025, periodo en el que apenas se registraron 1,162 contagios y ninguna muerte. Aunque los indicadores actuales están lejos de los picos históricos registrados en las epidemias de 2017 (37 658 casos y 33 fallecidos) y 2023 (79 643 casos y 148 decesos), la curva epidemiológica de este año se posiciona como la cuarta más alta desde el 2010.

El reporte señala que la gran mayoría de los pacientes desarrolló dengue sin signos de alarma, sumando 14,579 casos que representan el 82,88% del total. Sin embargo, 2 945 personas presentaron cuadros con signos de alarma (16,74%) y otros 67 pacientes evolucionaron hacia dengue grave (0,38%).

Por grupos etarios revela que la población adulta, comprendida entre los 30 y 59 años, concentra el mayor volumen de contagios con 5 394 casos (30,7% del total). Le siguen los niños de 0 a 11 años con 4 248 diagnósticos (24,1%), los jóvenes de 18 a 29 años con 3 886 (22,1%), los adolescentes de 12 a 17 años con 2 837 (16,1%) y los adultos mayores de 60 años a más con 1 226 (7,0%).

No obstante, la distribución de la mortalidad golpea con mayor severidad a la población infantil. De las 16 defunciones reportadas en la región, 6 corresponden a niños menores de 11 años, convirtiéndose en el grupo más vulnerable a las complicaciones de la enfermedad.