El educador arequipeño Everardo Zapata Santillana, autor del libro de lectura inicial “Coquito”, recibió la Medalla de Honor de la Cultura, en reconocimiento a su aporte a la educación y a la formación de generaciones de estudiantes en el Perú.

La distinción fue entregada este martes 17 de noviembre en el Teatro de la Casa Museo Mario Vargas Llosa, en Arequipa, durante una ceremonia que reunió a representantes del Ministerio de Cultura, autoridades regionales y locales, así como familiares e invitados especiales.

Otorgan la Medalla de Honor de la Cultura al creador de "Coquito", Everardo Zapata. Foto: Ministerio de Cultura.

Otorgan la Medalla de Honor de la Cultura al creador de "Coquito", Everardo Zapata. Foto: Ministerio de Cultura.

HISTORIA

Everardo Zapata nació el 15 de agosto de 1926 en el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, y dedicó su vida a la enseñanza. En 1947 fundó la Escuela de Primer Grado N.º 9638, donde desarrolló, durante siete años, investigaciones sobre un método global de palabras para facilitar el aprendizaje de la lectura y escritura en los niños.

Fruto de este trabajo, en enero de 1955 publicó la primera edición de “Coquito”, material que ha contribuido a la alfabetización de millones de estudiantes en el Perú y en diversos países de habla hispana.

Por ello, en 2025, la obra fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, mediante la Resolución Viceministerial N.º 000081-2025-VMPCIC/MC, e inscrita en el Registro Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe de la UNESCO.

RECONOCIMIENTOS

La Medalla de Honor se suma a otros reconocimientos obtenidos por el maestro arequipeño, entre ellos las Palmas Magisteriales en los grados de Educador y Amauta, además de la Medalla de Honor José Antonio Encinas (2008); la Medalla de Honor del Congreso de la República en el grado de Oficial (2011); la Medalla al Mérito Ciudadano de la Presidencia del Consejo de Ministros (2016); y el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Católica de Santa María (2025). Asimismo, fue incorporado a la Galería de Arequipeños Ilustres en 2025.

Cabe mencionar que este reconocimiento había sido oficializado mediante la Resolución Ministerial N.º 000419-2026-MC.