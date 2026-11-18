Una persona fallecida y varios heridos dejó un accidente de tránsito entre un camión tipo Canter y un volquete, registrado la mañana de este miércoles 18 de noviembre en la ruta Incuyo–Cháparra, distrito de Puyusca, provincia de Parinacochas, región Ayacucho.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 9:00 a. m., en el tramo comprendido entre Incuyo y Salla Salla, cuando un camión que transportaba pasajeros con dirección a la zona de Calera colisionó con un volquete y posteriormente sufrió una volcadura.

La víctima mortal fue identificada como Inés Orosco Canales, quien habría fallecido en el lugar debido a la gravedad del impacto. Otros ocupantes resultaron heridos y fueron auxiliados por personal de salud.

Heridos fueron trasladados a establecimientos de salud

Según el reporte de emergencia, los afectados reciben atención en el Centro de Salud de Incuyo, mientras se coordinó la llegada de ambulancias del Hospital de Apoyo de Coracora y del establecimiento de salud de Chumpi para trasladar a los pacientes que requieran atención especializada.

De acuerdo con las primeras versiones, el camión Canter habría impactado contra la parte posterior de un volquete perteneciente a la empresa CASA, cuyo conductor presuntamente se retiró del lugar después del accidente. Esta información deberá ser corroborada durante las investigaciones.

El choque también provocó restricciones en el tránsito vehicular por la carretera mientras se desarrollaban las labores de atención de la emergencia.

Por su parte, el Equipo de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de la Red de Salud Sara Sara continúa supervisando la situación y coordinando la atención de los heridos.

Las autoridades deberán determinar las causas del accidente y esclarecer las circunstancias en las que el segundo vehículo habría abandonado la zona.