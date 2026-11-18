Lima Metropolitana atraviesa una ola de calor con temperaturas cercanas a los 31°C y una sensación térmica próxima a los 35°C desde el mediodía, según los últimos reportes el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi),

El meteorólogo del Senamhi Erickson Rojas explicó ala agencia Andina que los termómetros podrían llegar a los 32°C o 32.5°C durante esta semana, en el marco de una alerta roja por altas temperaturas.

El organismo indicó que las estaciones meteorológicas de Carabayllo, La Molina, Jesús María y Santiago de Surco reportan algunos de los valores más elevados.

Erickson Rojas señaló que la sensación térmica puede superar entre tres y cuatro grados la temperatura registrada en las estaciones , debido a diversos factores ambientales.

Por ello, si el termómetro marca 32°C, el cuerpo podría percibir hasta 34°C o más. Las temperaturas máximas suelen presentarse después del mediodía, alrededor de las 3 de la tarde.

Ola de calor en Lima (Foto: EsSalud)

¿Qué distritos soportarán las temperaturas más altas?

De acuerdo con el especialista, el calor será más intenso en Carabayllo, Puente Piedra y Los Olivos , en Lima norte; así como en La Molina, Santa Anita y San Juan de Lurigancho , en Lima este.

Aunque la alerta roja del Senamhi está vigente hasta el viernes 20 de noviembre, las altas temperaturas podrían prolongarse durante varios días debido al contexto de El Niño Costero y al calentamiento del mar, factores que favorecen el incremento del calor en Lima y Callao.

🌡 #Ahora #Minam #Senamhi | Las temperaturas en Lima Metropolitana continúan en ascenso, con registros cercanos a los 31 °C. Hasta el momento, las estaciones de Carabayllo, La Molina, Jesús María y Santiago de Surco reportan las temperaturas más altas. https://t.co/xE9kQDmUHL — Senamhi (@Senamhiperu) November 18, 2026

Rojas precisó que estos valores son inusuales para noviembre, cuando en condiciones habituales los termómetros suelen registrar entre 25°C y 26°C.

Ante este panorama, recomendó evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación y utilizar bloqueador solar, sombreros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol y ropa que cubra gran parte del cuerpo.

Asimismo, el Senamhi prevé lloviznas durante las noches y madrugadas del miércoles 18 al viernes 20 de noviembre en Lima y Callao, debido a las condiciones atmosféricas asociadas al fenómeno El Niño Costero.

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